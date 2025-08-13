سلة – الكرداني: لا أفكر في اللاعبين الذين تغيبوا عن منتخب مصر.. نركز فقط في السنغال

شدد محمد الكرداني مدرب منتخب مصر لكرة السلة على أن الفوز في افتتاح بطولة أفروباسكت على مالي يمنح الفراعنة دفعة قوية في باقي البطولة.

وافتتح منتخب مصر لكرة السلة للرجال بطولة إفريقيا لكرة السلة "أفروباسكت" بالفوز على مالي.

وقال الكرداني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أود أن أشكر منتخب مصر قدم مباراة رائعة، وبالطبع أشكر جميع لاعبي منتخب مصر والطاقم التدريبي والإداري".

وأضاف "كما تعلمون دائما أول فوز يكون مهم جدا في البطولة، لذا وضعنا أنفسنا في مكان جيد ولكن هذه مجرد بداية البطولة ونحن ننظر للمباراة المقبلة".

وواصل "حققنا بداية جيدة في النصف الأول من المباراة وكنا نتوقع أن نذهب إلى غرفة الملابس بتقدم بفارق 12 أو 14 نقطة، لكن اللاعب رقم 4 في مالي كانوتيه سجل ثلاثيتين وبعض النقاط الأخرى، لينتهي الشوط الأول بفارق 7 نقاط فقط".

وأردف "أخبرت اللاعبين بين الشوطين أن الأمر لن يكون سهلا لأنني واجهت مالي كثيرا كلاعب وكمدرب، فهو فريق قوي لديه روح عظيمة ويلعبون بشراسة".

وأشار "في الربع الثالث اتجهنا للعب ببطئ لأن مالي تفقوا علينا في التحولات الهجومية والأمر كان سيئا للغاية بالنسبة لنا".

وأكد "مصر دولة كرة سلة ولديها تاريخ عظيم في بطولة أفروباسكت، لكن على الجانب الآخر نحن لم نحصل على البطولة منذ 42 عاما، لذلك لا نحاول أن نفكر كثيرا ونأخذ الأمور خطوة بخطوة، هدفنا الآن تصدر المجموعة والتأهل للدور الثاني".

وواصل "نركز فقط على مباراة السنغال لأنه منتخب قوي وشرس ويمتلك خبرة كبيرة ولاعبين يلعبون في بطولات أوروبا، ستكون مباراة رائعة للجماهير ونحن نلعب من أجل بلدنا مصر".

وبسؤاله عن تغيب بعض اللاعبين عن منتخب مصر قال: "نتحدث الآن عن أن لدينا 12 لاعبا أنا أؤمن بهم وسنقاتل معا في البطولة حتى النهاية".

وفاز منتخب مصر على مالي بنتيجة 74-59 في أولى مبارياته ضمن المجموعة التي تضم أيضا السنغال وأوغندا.

ويلعب منتخب مصر مباراته الثانية في البطولة التي تقام في أنجولا ضد السنغال.