تقرير يكشف موقف مانشستر سيتي من إيدرسون ودوناروما

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 12:25

كتب : FilGoal

إيدرسون مورايش - مانشستر سيتي

كشفت جريدة مانشستر إيفننج نيوز ما يدور بين جدران مانشستر سيتي بشأن حراسة مرمى الفريق الموسم المقبل.

يوم الثلاثاء ذكرت تقارير أن إيدرسون مورايش حارس سيتي أصبح قريبا من الانتقال إلى جالاتاسراي، بينما بدأ النادي السماوي مفاوضاته مع ممثلي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان من أجل ضمه هذا الصيف، تحسبا لرحيل إيدرسون المحتمل.

وأفاد تقرير مانشستر إيفننج نيوز صباح الأربعاء أن مانشستر سيتي لم يصله حتى الآن أي عروض من أندية أخرى بشأن إيدرسون.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: نيوكاسل يقترب من حسم صفقة ضم نجم أستون فيلا بعد رحيل سون.. توتنام يعلن اسم قائده الجديد تقرير: مدافع بارما يوافق على الانضمام لليفربول بعد بيع الدفاع بالكامل.. بورنموث يضم مدافع ليل

وأضاف التقرير أن النادي يرغب في استمرار الوضع على ما هو عليه بشأن الحارس البرازيلي.

وأوضح التقرير أن سيتي سيسمح لإيدرسون بالرحيل على مضض إذا وصله العرض المناسب، وفي هذه الحالة سيكون البديل جيانلويجي دوناروما بشكل مؤكد.

مانشستر سيتي لم ينفِ اهتمامه بضم دوناروما، لكنه يفضل الاحتفاظ بإيدرسون، وفقا للتقرير.

وكان البرازيلي الحارس الأول في النادي على مدار السنوات الـ8 الماضية، ويعتزم تمديد هذه الفترة إلى 9 سنوات.

وتعاقد مانشستر سيتي مع جيمس ترافورد من بيرنلي قبل أسبوعين، على أمل تولي المسؤولية عندما ينتهي عقد إيدرسون البالغ من العمر 31 عامًا الصيف المقبل.

وتزيد هذه التكهنات من حالة عدم اليقين المحيطة بمانشستر سيتي مع بداية الموسم الجديد، حيث تفصلنا أيام قليلة عن مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي ضد ولفرهامبتون السبت المقبل.

وصرح بيب جوارديولا مدرب سيتي الأسبوع الماضي بأنه لا يتوقع أي صفقات جديدة في الأسابيع المتبقية من سوق الانتقالات، لكن سيتي قد يُجبر على التحرك إذا رحل إيدرسون.

مانشستر سيتي باريس سان جيرمان جالاتاسراي جيانلويجي دوناروما إيدرسون
نرشح لكم
بيلد: أوباميكانو معروض على أندية إنجليزية.. ومانشستر يونايتد يضعه على رأس أولوياته لتعويض رحيل تشاو.. ميلان يضم دي فينتر مازن ياسر من الجونة إلى زد الآن يمكن انضمامه.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم ماستانتونو تقرير مغربي: بعد فشل التوصل لاتفاق مع الوداد.. عطية الله يحسم وجهته جيرونا يتعاقد مع أكسيل فيتسل تقارير: ليفربول يحسم صفقة مدافع بارما خلال 24 ساعة كيكر تكشف سبب تأخر إتمام صفقة انتقال كومان إلى النصر
أخر الأخبار
التشكيل - رباعي هجومي يقود باريس.. وقدوس أساسي مع توتنام في السوبر الأوروبي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
اليوم: استبعاد 3 لاعبين من النصر لخوض السوبر السعودي 25 دقيقة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الزمالك يضم أبو السعود من سموحة 37 دقيقة | كرة طائرة
صلاح مودعا نونيز: جلبت طاقة إيجابية أينما ذهبت 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - انتظام السعيد وتأهيل بنتايك استعدادا للمقاولون العرب 47 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد طلب المريخ.. برج العرب يخاطب اتحاد الكرة لمعاينة "كاف" الملعب واعتماده 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - مواعيد ربع نهائي بطولة العالم للناشئين.. وطريق مصر للنهائي ساعة | كرة يد
بيلد: أوباميكانو معروض على أندية إنجليزية.. ومانشستر يونايتد يضعه على رأس أولوياته 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511136/تقرير-يكشف-موقف-مانشستر-سيتي-من-إيدرسون-ودوناروما