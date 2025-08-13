ديلي ميل: نيوكاسل يقترب من حسم صفقة ضم نجم أستون فيلا

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 11:58

كتب : FilGoal

جاكوب رامسي - أستون فيلا × مانشستر يونايتد

أفادت جريدة ديلي ميل أن نيوكاسل يونايتد قد يحسم يوم الأربعاء صفقة ضم جاكوب رامسي نجم أستون فيلا هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن المفاوضات وصلت لمراحلها الأخيرة.

وأضاف أن اللاعب قد ينضم لنيوكاسل خلال 24-48 ساعة.

أخبار متعلقة:
بعد رحيل سون.. توتنام يعلن اسم قائده الجديد تقرير: مدافع بارما يوافق على الانضمام لليفربول بعد بيع الدفاع بالكامل.. بورنموث يضم مدافع ليل وكيل دورناروما: لا يوجد أي احترام من سان جيرمان.. نحن مصدومون

وبدأ نيوكاسل يونايتد مفاوضاته مع أستون فيلا يوم الثلاثاء بشأن ضم جاكوب رامسي، وفقا لشبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن وست هام يونايتد أيضًا مهتم باللاعب الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، لكن يبدو أن نيوكاسل يونايتد هو الخيار المفضل.

وأضاف التقرير أن إيدي هاو مدرب نيوكاسل من أشد المعجبين برامسي.

ولفت التقرير إلى أن أستون فيلا حاول أكثر من مرة تمديد عقد جاكوب لكنه لم يتوصل لاتفاق، لذا من الممكن بيعه.

وينتهي عقد اللاعب الصيف المقبل، ويمكنه الرحيل مجانا وقتها.

وكان نيوكاسل قد حاول في يناير 2024 التعاقد مع رامسي لكن الصفقة لم تتم.

ولم يحظ رامسي بثقة المدرب أوناي إيمري، إذ بدأ 19 مباراة في الدوري خلال موسم 2024-25 من أصل 38.

ولعب 29 مباراة في مختلف المسابقات.

أستون فيلا نيوكاسل يونايتد جاكوب رامسي
نرشح لكم
بيلد: أوباميكانو معروض على أندية إنجليزية.. ومانشستر يونايتد يضعه على رأس أولوياته لتعويض رحيل تشاو.. ميلان يضم دي فينتر مازن ياسر من الجونة إلى زد الآن يمكن انضمامه.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم ماستانتونو تقرير مغربي: بعد فشل التوصل لاتفاق مع الوداد.. عطية الله يحسم وجهته جيرونا يتعاقد مع أكسيل فيتسل تقارير: ليفربول يحسم صفقة مدافع بارما خلال 24 ساعة كيكر تكشف سبب تأخر إتمام صفقة انتقال كومان إلى النصر
أخر الأخبار
التشكيل - رباعي هجومي يقود باريس.. وقدوس أساسي مع توتنام في السوبر الأوروبي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
اليوم: استبعاد 3 لاعبين من النصر لخوض السوبر السعودي 25 دقيقة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الزمالك يضم أبو السعود من سموحة 37 دقيقة | كرة طائرة
صلاح مودعا نونيز: جلبت طاقة إيجابية أينما ذهبت 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - انتظام السعيد وتأهيل بنتايك استعدادا للمقاولون العرب 47 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد طلب المريخ.. برج العرب يخاطب اتحاد الكرة لمعاينة "كاف" الملعب واعتماده 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - مواعيد ربع نهائي بطولة العالم للناشئين.. وطريق مصر للنهائي ساعة | كرة يد
بيلد: أوباميكانو معروض على أندية إنجليزية.. ومانشستر يونايتد يضعه على رأس أولوياته 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511135/ديلي-ميل-نيوكاسل-يقترب-من-حسم-صفقة-ضم-نجم-أستون-فيلا