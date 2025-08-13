ديلي ميل: نيوكاسل يقترب من حسم صفقة ضم نجم أستون فيلا

أفادت جريدة ديلي ميل أن نيوكاسل يونايتد قد يحسم يوم الأربعاء صفقة ضم جاكوب رامسي نجم أستون فيلا هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن المفاوضات وصلت لمراحلها الأخيرة.

وأضاف أن اللاعب قد ينضم لنيوكاسل خلال 24-48 ساعة.

وبدأ نيوكاسل يونايتد مفاوضاته مع أستون فيلا يوم الثلاثاء بشأن ضم جاكوب رامسي، وفقا لشبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن وست هام يونايتد أيضًا مهتم باللاعب الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، لكن يبدو أن نيوكاسل يونايتد هو الخيار المفضل.

وأضاف التقرير أن إيدي هاو مدرب نيوكاسل من أشد المعجبين برامسي.

ولفت التقرير إلى أن أستون فيلا حاول أكثر من مرة تمديد عقد جاكوب لكنه لم يتوصل لاتفاق، لذا من الممكن بيعه.

وينتهي عقد اللاعب الصيف المقبل، ويمكنه الرحيل مجانا وقتها.

وكان نيوكاسل قد حاول في يناير 2024 التعاقد مع رامسي لكن الصفقة لم تتم.

ولم يحظ رامسي بثقة المدرب أوناي إيمري، إذ بدأ 19 مباراة في الدوري خلال موسم 2024-25 من أصل 38.

ولعب 29 مباراة في مختلف المسابقات.