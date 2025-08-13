ربيعة يغيب عن العين لمدة 3 أسابيع

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 11:37

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - العين الإماراتي

ذكرت جريدة الخليج الإماراتية أن رامي ربيعة مدافع العين سيغيب عن صفوف فريقه لمدة 3 أسابيع.

وأوضح التقرير أن ربيعة سيغيب لهذه الفترة بسبب الإصابة.

وبذلك تأكد غياب الدولي المصري عن مواجهة البطائح في الجولة الافتتاحية للدوري الإماراتي يوم السبت المقبل.

أخبار متعلقة:
"وسام في طريقه".. كولمبوس كرو يعلن سفر أبو علي إلى أمريكا دوري المحترفين – حسن موسى مديرا فنيا لفريق لافيينا أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي

إصابة ربيعة قد تبعده عن صفوف منتخب مصر الذي يخوض مباراتين هامتين في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل.

إذ يستعد منتخب مصر في شهر سبتمبر المقبل لخوض مواجهتي إثيوبيا ثم بوركينا فاسو في الجولتين 7 و8 من تصفيات المونديال.

المباراة الأولى ستكون ضد إثيوبيا على استاد القاهرة يوم 5 سبتمبرالمقبل.

والمواجهة الثانية ستكون في بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه.

يذكر أن ربيعة انتقل من الأهلي إلى العين الإماراتي مطلع يونيو الماضي.

وشارك مع الفريق في مباريات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

رامي ربيعة العين منتخب مصر
نرشح لكم
البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي رابطة الدوري السعودي تعلن مواعيد أول ست جولات من المسابقة النني: أتمنى تتويج صلاح بالكرة الذهبية.. ومستقبل إبراهيم عادل سيكون كبيرا بمشاركة العين.. قرعة متوازنة لدوري أبطال الخليج للأندية بمشاركة كهربا.. الاتحاد الليبي يتأهل لـ الكونفدرالية ولقاء محتمل أمام المصري سجل وصنع.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت وديا من باريس النني يحصد جائزة أفضل لاعب في الإمارات باختيار الجمهور محمد النني: أحلم بالتتويج بالدوري الإماراتي الذي أصبح قويا للغاية
أخر الأخبار
كيكر تكشف سبب تأخر إتمام صفقة انتقال كومان إلى النصر 7 دقيقة | ميركاتو
الرمادي: مستوى سيف جعفر وناصر ماهر كان مفاجأة.. وهذا موقفي من العودة لـ الزمالك 13 دقيقة | الدوري المصري
تأثير تغريدة صلاح؟ يويفا يبدأ شراكة مع جمعيات خيرية لتقديم مساعدات لأطفال غزة 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر مقرب من عبد القادر لـ في الجول: لا ينوي شكوى الأهلي.. وهذا ما يسعى له 22 دقيقة | الدوري المصري
لاعب شباب الزمالك يهاجم النادي: تلقيت أسوأ معاملة ولم أحصل على راتبي منذ سنة 30 دقيقة | الدوري المصري
بيان - "سنتخذ الإجراءات القانونية".. المصري يحذر المتجاوزين ضد لاعبيه 44 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – بتروجت يجدد تعاقد لاعبه بدر موسى ساعة | الدوري المصري
عاد لينهي مسيرته.. فالبوينا ينضم للفريق الرديف لـ أولمبياكوس ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري
/articles/511133/ربيعة-يغيب-عن-العين-لمدة-3-أسابيع