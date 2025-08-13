ربيعة يغيب عن العين لمدة 3 أسابيع

ذكرت جريدة الخليج الإماراتية أن رامي ربيعة مدافع العين سيغيب عن صفوف فريقه لمدة 3 أسابيع.

وأوضح التقرير أن ربيعة سيغيب لهذه الفترة بسبب الإصابة.

وبذلك تأكد غياب الدولي المصري عن مواجهة البطائح في الجولة الافتتاحية للدوري الإماراتي يوم السبت المقبل.

إصابة ربيعة قد تبعده عن صفوف منتخب مصر الذي يخوض مباراتين هامتين في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل.

إذ يستعد منتخب مصر في شهر سبتمبر المقبل لخوض مواجهتي إثيوبيا ثم بوركينا فاسو في الجولتين 7 و8 من تصفيات المونديال.

المباراة الأولى ستكون ضد إثيوبيا على استاد القاهرة يوم 5 سبتمبرالمقبل.

والمواجهة الثانية ستكون في بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه.

يذكر أن ربيعة انتقل من الأهلي إلى العين الإماراتي مطلع يونيو الماضي.

وشارك مع الفريق في مباريات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.