بعد بيع الدفاع بالكامل.. بورنموث يضم مدافع ليل

أعلن نادي بورنموث يوم الأربعاء ضم المدافع الفرنسي بافودي دياكيتي قادما من ليل

وذلك بعد بيع معظم نجوم خط الدفاع هذا الصيف.

وقع البالغ من العمر 24 عاما على عقد يربطه ببورنموث حتى 2030.

ولم يعلن بورنموث عن قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة ذكرت أنها تمت مقابل 35 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

وبدأ دياكيتي مسيرته في صفوف تولوز الذي انتقل منه إلى ليل في 2022.

ولعب في صفوف الفريقين 192 مباراة، سجل خلالها 20 هدفا.

الإعلان عن ضم دياكيتي يأتي بعد 24 ساعة من انضمام إيليا زابارني مدافع بورنموث إلى باريس سان جيرمان.

زابارني هو ثالث لاعب من خط دفاع بورنموث يترك الفريق في الصيف الجاري بعد دين هاوسن الذي انضم إلى ريال مدريد، وميلوس كيركيز الذي انضم إلى ليفربول.