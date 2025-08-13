بعد بيع الدفاع بالكامل.. بورنموث يضم مدافع ليل

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 11:27

كتب : FilGoal

بافودي دياكيتي

أعلن نادي بورنموث يوم الأربعاء ضم المدافع الفرنسي بافودي دياكيتي قادما من ليل

وذلك بعد بيع معظم نجوم خط الدفاع هذا الصيف.

وقع البالغ من العمر 24 عاما على عقد يربطه ببورنموث حتى 2030.

ولم يعلن بورنموث عن قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة ذكرت أنها تمت مقابل 35 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

Welcome Diakité graphic of him being announced in the new AFC Bournemouth home kit.

وبدأ دياكيتي مسيرته في صفوف تولوز الذي انتقل منه إلى ليل في 2022.

ولعب في صفوف الفريقين 192 مباراة، سجل خلالها 20 هدفا.

الإعلان عن ضم دياكيتي يأتي بعد 24 ساعة من انضمام إيليا زابارني مدافع بورنموث إلى باريس سان جيرمان.

زابارني هو ثالث لاعب من خط دفاع بورنموث يترك الفريق في الصيف الجاري بعد دين هاوسن الذي انضم إلى ريال مدريد، وميلوس كيركيز الذي انضم إلى ليفربول.

