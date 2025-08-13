وكيل دورناروما: لا يوجد أي احترام من سان جيرمان.. نحن مصدومون

فتح إنزو رايولا وكيل أعمال جيانلويجي دوناروما النار على ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، وذلك بعدما قرر الطرفان الانفصال.

جيانلويجي دوناروما النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وأعلن دوناروما رحيله عن باريس سان جيرمان في بيان عبر حساباته الرسمية، وذلك بعدها تدهورت علاقته مع النادي ومدربه لويس إنريكي.

وقال رايولا عبر شبكة أخبار سكاي سبورتس: "سندرس الحلول الآن وربما تكون هناك أندية في الدوري الإنجليزي قادرة على دفع المبلغ المطلوب".

وأضاف "باريس سان جيرمان يطلب مبالغ طائلة، يتحدثون عن الاحترام لكن الأمر يتعلق بالمال فقط".

وواصل "نحن مصدومون من باريس، لا يوجد أي احترام من النادي بعد 4 سنوات معا، وسندرس أيضا الوضع مع فريقنا القانوني".

وأتم تصريحاته "دوناروما كان مستعدا لتخفيض راتبه لكن باريس سان جيرمان غير اتفاقه مرة أخرى".

ونشر حارس مرمى منتخب إيطاليا رسالة وداع للنادي والجماهير وجاءت كالآتي:

"إلى مشجعي باريس سان جيرمان، منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه أعطيت كل شيء داخل وخارج الملعب لكسب مكاني والدفاع عن الفريق".

"لسوء الحظ قرر شخص ما أنه لم يعد بإمكاني أن أكون جزء من المجموعة والمساهمة في نجاح الفريق".

"آمل أن تتاح لي الفرصة لإلقاء نظرة على الجماهير في ملعب حديقة الأمراء وأن أقول لهم وداعا".

"وإن لم يحدث ذلك أريد من الجمهور أن يعرف أن دعمه لي يعني العالم بالنسبة لي وأنا لن أنسى ذلك أبدا وسوف تحمل دائما معي ذكرى".

"لزملائي في الفريق عائلتي الثانية شكرا لكم على كل مباراة وكل لحظة، اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة كان شرف كبير لي، شكرا لباريس".

وحدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعر بيع حارسه جيانلويجي دوناروما لأي ناد يرغب في ضمه في الصيف الجاري.

وكشفت شبكة أخبار سكاي إيطاليا، أن باريس سان جيرمان حدد مبلغ يتراوح من 20 إلى 30 مليون يورو للتخلي عن دوناروما.

وذلك بعد أزمة دوناروما الأخيرة مع النادي الفرنسي بسبب المفاوضات حول تجديد تعاقده.

واستبعد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان حارس مرمى الفريق جيانلويجي دوناروما من القائمة المستدعاه لمواجهة توتنام الإنجليزي في السوبر الأوروبي.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه توتنام في المباراة التي ستجمعهما في السوبر الأوروبي غدا الأربعاء على ملعب فريولي معقل فريق أودينيزي.

وأفادت الصحيفة أن رحيل دوناروما من باريس سان جيرمان جاء بعد تدهور العلاقات بينهما بسبب الخلاف بشأن تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.