دوري المحترفين – حسن موسى مديرا فنيا لفريق لافيينا

قرر مجلس إدارة نادي لافيينا تعيين حسن موسى مديرا فنيا للفريق الذي يشارك في دوري المحترفين المصري.

حسن موسى النادي : لافيينا لافيينا

وذلك خلفا لسعيد صبحي الذي رحل قبل أيام من بداية دوري المحترفين.

وسبق لموسى قيادة الأسيوطي وبلدية المحلة، كما عمل مدربا عاما مع أندية مودرن سبورت والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة مسار في الجولة الأولى من دوري المحترفين.

وتقام المباراة يوم 23 أغسطس الجاري.

وضمن لافيينا البقاء في دوري المحترفين الموسم الماضي تحت قيادة عمر جمال نجم الإسماعيلي السابق والذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم.