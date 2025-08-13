"وسام في طريقه".. كولمبوس كرو يعلن سفر أبو علي إلى أمريكا

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 10:52

كتب : FilGoal

احتفال وسام أبو علي بهدفه - الأهلي ضد بورتو

أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي اقتراب انضمام وسام أبو علي للفريق.

وسام أبو علي

النادي : كولومبوس كرو

كولومبوس كرو

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

ولم يسافر اللاعب خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم حصوله على التأشيرة.

ولمح كولومبوس كرو إلى سفر وسام بعد نشر صورة لطائرة وكتبت من "القاهرة إلى كولومبو، وسام في طريقه، الأمر يتعلق ببعض الوقت الآن".

وقد يخوض وسام مباراته الأولى مع كولومبوس كرو يوم الأحد المقبل ضد تورونتو.

ويحتل كولومبوس كرو حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وحقق الفريق لقب الدوري الأمريكي 3 مرات من قبل آخرها في 2023، ولقب كأس أمريكا مرة وحيدة.

ويعد كولومبوس كرو بطل لقب كأس الدوريات وهي البطولة التي تجمع فرق الدوري الأمريكي والمكسيكي معا.

وسام أبو علي كولومبوس كرو
