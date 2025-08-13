نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

ماليك تشاو - نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل ضم المدافع الألماني ماليك تشاو قادما من ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعد صفقة تشاو هي الثالثة لنيوكاسل هذا الصيف، بعد أنتوني إيلانجا، والحارس آرون رامسديل.

وكشف نيوكاسل عبر موقعه الرسمي، أن تشاو صاحب الـ24 عاما انضم إلى الفريق بعقد طويل الأمد.

ولعب تشاو 85 مباراة في جميع المسابقات خلال 3 سنوات مع ميلان، وبينهم مباراة ميلان أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

كما سجل تشاو هدفه الوحيد مع ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في المباراة التي فاز فيها ميلان على حساب ريال مدريد 3-1.

بدأ ماليك تشاو مسيرته مع نادي شالكه الألماني، قبل خوض أول مباراة في الدوري الألماني في سن الـ18 عام 2020.

ولعب تشاو 3 مباريات مع منتخب ألمانيا.

وسيرتدي تشاو القميص رقم 12 مع نيوكاسل هذا الموسم.

وتعليقا على الانضمام لنيوكاسل قال ماليك: "أنا متحمس جدًا للانضمام إلى هذا النادي الكبير، أتطلع بشوق لبدء التدريب والتعرف على زملائي الجدد وجميع أعضاء الجهاز الفني."

وأكمل "أعتقد أن نيوكاسل يتحدث عن نفسه، إنه نادٍ عظيم وكبير وله مشجعون متحمسون، وأتطلع بشوق لرؤيتهم في سانت جيمس بارك."

من جانبه، قال إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد "نحن سعداء للغاية بانضمام ماليك إلينا، أُعجبت به منذ زمن طويل، وسيُضيف قيمة حقيقية لخياراتنا الدفاعية".

وأتم "ماليك لا يزال شابا لكنه يحمل خبرة قيمة في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن اللعب في الدوري الألماني والدوري الإيطالي، وهو أمر إيجابي كبير بالنسبة لنا مع عودتنا إلى أوروبا هذا الموسم".

