مورينيو يقود فنربخشة لاجتياز فينورد قبل مواجهة بنفيكا لحسم مقعد الدوري من أبطال أوروبا

قاد جوزيه مورينيو المدير الفني فريق فنربخشة التركي لاجتياز عقبة فينورد الهولندي في نصف نهائي المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم فنربخشة بمواجهة بنفيكا في المرحلة النهائية من الدور التمهيدي لحسم المقعد المتأهل للدوري في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتغلب فنربخشة على فينورد في مرحلة الإياب بخمسة أهداف مقابل هدفين ليعوض خسارة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وبذلك تصبح النتيجة الإجمالية فوز فنربخشة بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.

وتقام مباراة الذهاب في تركيا يوم 19 أغسطس الجاري بينما الإياب يوم 26 من الشهر نفسه.

وكان بنفيكا قد تغلب على نيس الفرنسي بهدفين دون مقابل ذهابا وإيابا.

وعلى الجانب الآخر يواجه رينجرز الأسكتلندي فريق كلوب بروج البلجيكي.

ويصعد المتأهل من مواجهة فنربخشة وفينورد، والفائز من مباراة رينجرز وكلوب بروج إلى نهائيات الدوري من منافسات دوري أبطال أوروبا.

بينما الخاسر من كل مواجهة سينتقل لمنافسات الدوري الأوروبي.

وكان كلوب بروج قد أقصى سالزبورج النمساوي، بينما تغلب رينجرز على بلزن.