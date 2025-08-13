أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري

كشفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن حكام مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري، والمقررة يوم الخميس المقبل.

ويدير أمين عمر مباراة بيراميدز أمام الإسماعيلي، فيما يقود أحمد الغندور مباراة طلائع الجيش أمام المصري.

وجاء حكام مباريات يوم الخميس على النحو التالي:

زد × سيراميكا كليوباترا

استاد القاهرة

محمود بسيوني (حكماً للساحة)

أحمد بكر وخالد السيد (مساعدين)

عمرو عابدين (حكماً رابعا)

محمد الشناوي وحامد الشحات (تقنية الفيديو)

الاتحاد السكندري × مودرن سبورت

استاد الإسكندرية

حمادة القلاوي (حكماً للساحة)

هاني خيري وأحمد لطفي (مساعدين)

محمود منصور (حكماً رابعا)

محمود الدسوقي وأحمد توفيق طلب (تقنية الفيديو)

بيراميدز × الإسماعيلي

ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي

أمين عمر (حكما للساحة)

سمير جمال وأحمد زيدان (مساعدين)

محمد عبد العزيز (حكما رابعا)

طارق مجدي ومحمد أحمد الشناوي (تقنية الفيديو)

طلائع الجيش × المصري

ملعب السويس الجديد

أحمد الغندور (حكماً للساحة)

شريف عبد الله ومحمود بدران (مساعدين)

وليد عبد الرازق (حكماً رابعاً)

محمود البنا ومحمود حسين (تقنية الفيديو)

وفاز المصري في الجولة الأولى على حساب الاتحاد السكندري 3-1، أما بيراميدز فتعادل مع وادي دجلة سلبيا.

وتعادل الإسماعيلي مع بتروجت سلبيا دون أهداف، وفاز زد على المقاولون العرب 2-0.

وخسر سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك 2-0، فيما تعادل طلائع الجيش أمام سموحة 1-1، كما تعادل مودرن سبورت أمام الأهلي 2-2.