أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 00:10

كتب : FilGoal

المصري ضد الاتحاد السكندري

كشفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن حكام مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري، والمقررة يوم الخميس المقبل.

ويدير أمين عمر مباراة بيراميدز أمام الإسماعيلي، فيما يقود أحمد الغندور مباراة طلائع الجيش أمام المصري.

وجاء حكام مباريات يوم الخميس على النحو التالي:

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري لم يحدث من قبل.. الجونة يفوز في افتتاح مشواره بالدوري على كهرباء الإسماعيلية 34 صفقة.. تعرف على جميع انتقالات لاعبي دوري المحترفين إلى الممتاز

زد × سيراميكا كليوباترا

استاد القاهرة

محمود بسيوني (حكماً للساحة)

أحمد بكر وخالد السيد (مساعدين)

عمرو عابدين (حكماً رابعا)

محمد الشناوي وحامد الشحات (تقنية الفيديو)

الاتحاد السكندري × مودرن سبورت

استاد الإسكندرية

حمادة القلاوي (حكماً للساحة)

هاني خيري وأحمد لطفي (مساعدين)

محمود منصور (حكماً رابعا)

محمود الدسوقي وأحمد توفيق طلب (تقنية الفيديو)

بيراميدز × الإسماعيلي

ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي

أمين عمر (حكما للساحة)

سمير جمال وأحمد زيدان (مساعدين)

محمد عبد العزيز (حكما رابعا)

طارق مجدي ومحمد أحمد الشناوي (تقنية الفيديو)

طلائع الجيش × المصري

ملعب السويس الجديد

أحمد الغندور (حكماً للساحة)

شريف عبد الله ومحمود بدران (مساعدين)

وليد عبد الرازق (حكماً رابعاً)

محمود البنا ومحمود حسين (تقنية الفيديو)

وفاز المصري في الجولة الأولى على حساب الاتحاد السكندري 3-1، أما بيراميدز فتعادل مع وادي دجلة سلبيا.

وتعادل الإسماعيلي مع بتروجت سلبيا دون أهداف، وفاز زد على المقاولون العرب 2-0.

وخسر سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك 2-0، فيما تعادل طلائع الجيش أمام سموحة 1-1، كما تعادل مودرن سبورت أمام الأهلي 2-2.

المصري سيراميكا بيراميدز الإسماعيلي زد
نرشح لكم
خبر في الجول - رمضان صبحي يتعافى من الإصابة.. ويورتشيتش يحسم موقفه أمام الإسماعيلي خبر في الجول – الأهلي يتجه لإعادة عبد القادر للتدريبات قناة الأهلي: كوكا يتفق على التجديد مع النادي مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: اللاعب حزين لعدم المشاركة.. والتجديد يتوقف على اللعب مران الزمالك – محاضرة من فيريرا وفقرة بدنية مع مدرب الأحمال لعدم اكتمال النصاب القانوني.. الإسماعيلي يعلن تجديد ثقة الجمعية العمومية في استمرار الإدارة "غرامة ضد جماهير الزمالك ولفت نظر يورتشيتش".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري
أخر الأخبار
خبر في الجول - رمضان صبحي يتعافى من الإصابة.. ويورتشيتش يحسم موقفه أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة 2 ساعة | ميركاتو
مورينيو يقود فنربخشة لاجتياز فينورد قبل مواجهة بنفيكا لحسم مقعد الدوري من أبطال أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: سلوت متمسك ببقاء كييزا مع ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي 2 ساعة | الوطن العربي
الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي 3 ساعة | الوطن العربي
سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511123/أمين-عمر-حكما-لبيراميدز-والإسماعيلي-والغندور-للطلائع-والمصري