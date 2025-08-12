سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 23:23

كتب : FilGoal

أمين عدلي - باير ليفركوزن

يقترب المغربي أمين عدلي جناح فريق باير ليفركوزن الألماني، من الانتقال إلى فريق بورنموث الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أمين عدلي

النادي : باير ليفركوزن

بورنموث

وذكرت سكاي سبورتس إلى أن بورنموث عرض الحصول على خدمات الدولي المغربي مقابل 30 مليون يورو.

وأشارت سكاي إلى أن الجناح المغربي اتفق بالفعل مع بورنموث، والصفقة باتت قريبة بنسبة 100%

أخبار متعلقة:
كيكر: ليفركوزن يضع شرطا أمام مارسيليا لبيع أمين عدلي قائمة المغرب - انضمام أمين عدلي بعد اختيار الأسود.. وغياب لامين جمال تقرير: باير ليفركوزن مهتم بضم لاعب وسط القادسية السعودي

وقضى أمين عدلي الذي بدأ مسيرته في تولوز الفرنسي، 4 مواسم في الدوري الألماني مع فريق باير ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو.

وسجل 23 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة في 142 مباراة مع ليفركوزن.

أمين عدلي لديه 15 مباراة دولية مع المنتخب المغربي، وسجل خلالهم هدفا وحيدا.

وفضّل عدلي اختيار تمثيل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الفرنسي الذي يحمل جنسيته.

ويرتبط الدولي المغربي بتعاقد مع باير ليفركوزن حتى 2028.

ويبدأ بورنموث الموسم الجديد للدوري الإنجليزي 2025 - 2026 بمواجهة ليفربول حامل اللقب، يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.

وارتبط اسم أمين عدلي بالانتقال إلى نادي مارسيليا الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ولكن وضع الدولي المغربي شرطا للانتقال عن طريق البيع وليس الإعارة.

أمين عدلي بورنموث
نرشح لكم
نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة كومو يعلن التعاقد مع موراتا تقرير مغربي: الوداد لم يتوصل لاتفاق مع يحيى عطية الله تقرير: صفقة منتظرة بين روما وريال بيتيس قد تساعد برشلونة في تسجيل لاعبين اقتداء بـ روني وجاسكوين.. جريليش إلى إيفرتون ويرتدي القميص 18 أثليتك: ليفربول يجرى محادثات أولية مع كريستال بالاس من أجل ضم جويهي سندرلاند يعلن ضم عمر ألديريتي ويكسر حاجز 130 مليون جنيه استرليني تقرير: جالاتاسراي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع إيدرسون
أخر الأخبار
خبر في الجول - رمضان صبحي يتعافى من الإصابة.. ويورتشيتش يحسم موقفه أمام الإسماعيلي 35 دقيقة | الدوري المصري
نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة 42 دقيقة | ميركاتو
مورينيو يقود فنربخشة لاجتياز فينورد قبل مواجهة بنفيكا لحسم مقعد الدوري من أبطال أوروبا 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري ساعة | الدوري المصري
تقرير: سلوت متمسك ببقاء كييزا مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي ساعة | الوطن العربي
الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي ساعة | الوطن العربي
سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511119/سكاي-أمين-عدلي-يقترب-من-الانتقال-إلى-بورنموث