سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث

يقترب المغربي أمين عدلي جناح فريق باير ليفركوزن الألماني، من الانتقال إلى فريق بورنموث الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت سكاي سبورتس إلى أن بورنموث عرض الحصول على خدمات الدولي المغربي مقابل 30 مليون يورو.

وأشارت سكاي إلى أن الجناح المغربي اتفق بالفعل مع بورنموث، والصفقة باتت قريبة بنسبة 100%

وقضى أمين عدلي الذي بدأ مسيرته في تولوز الفرنسي، 4 مواسم في الدوري الألماني مع فريق باير ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو.

وسجل 23 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة في 142 مباراة مع ليفركوزن.

أمين عدلي لديه 15 مباراة دولية مع المنتخب المغربي، وسجل خلالهم هدفا وحيدا.

وفضّل عدلي اختيار تمثيل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الفرنسي الذي يحمل جنسيته.

ويرتبط الدولي المغربي بتعاقد مع باير ليفركوزن حتى 2028.

ويبدأ بورنموث الموسم الجديد للدوري الإنجليزي 2025 - 2026 بمواجهة ليفربول حامل اللقب، يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.

وارتبط اسم أمين عدلي بالانتقال إلى نادي مارسيليا الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ولكن وضع الدولي المغربي شرطا للانتقال عن طريق البيع وليس الإعارة.