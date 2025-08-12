سلة – بيبو: سعيد بالانضمام للأهلي والمفاوضات كانت سريعة

عبر أحمد أبو العلا "بيبو" لاعب فريق الأهلي لكرة السلة ومنتخب مصر عن سعادته بالانتقال للفريق الأحمر.

وأعلن الأهلي ضم بيبو بعد رحيله من الاتحاد السكندري لنهاية تعاقده مع الأخضر.

وقال بيبو عبر موقع الأهلي: "الأهلي تواصل أول مرة وقت عودتي من إسبانيا قبل 7 سنوات والثانية بعد نهاية عقدي مع الاتحاد السكندري قبل 3 سنوات وأنا سعيد بذلك".

وأضاف "المفاوضات مع الأهلي كانت سهلة وسريعة، لكن الأمر كان صعبا علي بسبب انتقالي من ناد كبير إلى ناد كبير آخر".

وواصل "أشعر براحة نفسية بعد انتقالي إلى الأهلي والجمهور ينتظري وزملائي في الفريق سعداء بي، وسنعمل معا على إسعاد الجمهور وتحقيق الكثير من البطولات".

وأردف "ليست المرة الأولى التي ألعب فيها مع فريق يمتلك جمهورا كبيرا، وأعرف معنى الضغط وتحمل المسؤولية وهذا أمر إيجابي أن يكون الجمهور في حالة دعم مستمر للفريق".

وأتم تصريحاته "متشوق للمشاركة مع الأهلي في بطولة The BAL وتحقيق اللقب للمرة الثانية للفريق الأحمر، ولي خبرة سابقة بعدما شاركت في البطولة مع الاتحاد السكندري".

ويتواجد بيبو مع منتخب مصر في الوقت الحالي المشارك في بطولة أفروباسكت في أنجولا.

وشارك في فوز منتخب مصر الأول على مالي بنتيجة 74-59.