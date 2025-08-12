خبر في الجول – الأهلي يتجه لإعادة عبد القادر للتدريبات

يقترب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من العودة للتدريبات الجماعية للفريق مرة أخرى.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يتجه لإعادة عبد القادر للتدريبات الجماعية من جديد.

وذلك بعدما فشل اللاعب في الحصول على عرض للرحيل عن الأحمر خلال الانتقالات الصيفية وقبل غلق باب القيد المصري.

على أن ترجع مشاركة اللاعب في المباريات من عدمها إلى خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق.

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر من الأهلي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026 ويحق له الاتفاق التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل.

وكان نادي الحزم السعودي قد دخل في مفاوضات مع الجناح الأيسر في الفترة الماضية إلا أن لم يتم الاتفاق لإبرام الصفقة.

وقضى عبد القادر الموسم الماضي مع نادي قطر القطري معارا من الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من الدوري.