قناة الأهلي: كوكا يتفق على التجديد مع النادي

اتفق أحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط الأهلي على تجديد تعاقده مع الأحمر.

وكشفت قناة الأهلي أن كوكا اتفق مع النادي على تجديد تعاقده والذي سيتم بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وأن كوكا سيوقع مع الأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وذلك بعد فشل انتقاله إلى نادي قاسم باشا التركي.

وطلب نادي قاسم باشا مهلة من الأهلي لإتمام الصفقة بسبب أن يومي السبت والأحد إجازة في أوروبا.

ووافق على ذلك ومنح النادي مهلة لمدة 48 ساعة، لكن النادي التركي لم يتمم الصفقة.

وكان نادي قاسم باشا التركي وافق على دفع 750 ألف دولار مقابل ضم أحمد نبيل "كوكا" على أقساط وهو ما رفضه الأهلي.

كذلك اختلف الناديين على نسبة إعادة البيع وبنود الحوافز في الصفقة.

وتم تصعيد كوكا للفريق الأول للأهلي في موسم 2019-2020 مع السويسري رينيه فايلر، وكانت أول مشاركة له مع الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

صاحب الـ 24 عاما خاض مع الأهلي87 مباراة سجل 2 وصنع 4 في جميع المسابقات وتوج بـ 12 لقبا.

وشارك كوكا في أولمبياد باريس 2024 وسجل هدفا ضد أوزبكستان وحقق المركز الرابع مع المنتخب الأولمبي.

كما شارك في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية وشغل مركز الظهير الأيسر ضد إنتر ميامي وبورتو.