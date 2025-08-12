مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: اللاعب حزين لعدم المشاركة.. والتجديد يتوقف على اللعب

يشعر أليو ديانج لاعب وسط الأهلي بالاستياء من عدم مشاركته مع الفريق في الفترة الماضية وذلك بعد العودة للأحمر.

وقال مصدر مقرب من ديانج لـFilGoal.com: "ديانج منزعج من عدم المشاركة مع الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري".

وأضاف "كذلك يشعر بالضيق بسبب عدم مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية إلا في مباراة واحدة فقط وكبديل".

وأكمل "ولذلك ديانج غير مطمئن لتجديد تعاقده مع الأهلي إذا استمر في الجلوس على مقاعد البدلاء".

وأتم تصريحاته "ولذلك سيرى اللاعب موقفه من المشاركة مع الأهلي فيما يتبقى من الموسم الجاري لمعرفة هل سيجدد تعاقده أم لا".

وينتهي تعاقد لاعب وسط منتخب مالي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكان ديانج قضى الموسم معارا لنادي الخلود السعودي، قبل أن يعود للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وغاب ديانج عن المشاركة مع الأهلي في أول مباريات الدوري أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من الدوري.