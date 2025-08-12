تقرير: باير ليفركوزن مهتم بضم لاعب وسط القادسية السعودي
الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 22:19
كتب : FilGoal
يسعى نادي باير ليفركوزن لضم الأرجنتيني إكي فيرنانديز لاعب وسط القادسية السعودي هذا الصيف.
وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن اهتمام النادي الألماني بضم لاعب القادسية عقب توقف مفاوضات ريال سوسيداد مع فيرنانديز.
ولم يتخذ باير ليفركوزن قراره النهائي رغم إعجابه بقدرات اللاعب وما قدمه مع القادسية الموسم الماضي.
وارتبط اسم فيرنانديز بأندية مثل ريال سوسيداد، وأوليمبيك مرسيليا، خلال الفترة الماضية.
ويعد إكي فيرنانديز أحد أبرز نجوم القادسية خلال الموسم الماضي، شارك في 37 مباراة ضمن مختلف المسابقات، وسجل هدفاً وصنع أربعة لزملائه.
وكان قد انتقل إلى القادسية في صيف 2024 قادما من بوكا جونيورز مقابل نحو 20 مليون يورو.
ويبلغ فيرنانديز من العمر 23 عاما، ويعتبر من نجوم الموسم الماضي.
