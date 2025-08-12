رودريجو يسجل في انتصار ريال مدريد على تيرول النمساوي برباعية وديا

تغلب ريال مدريد على تيرول النمساوي بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بينهما.

وأقيمت المباراة على ملعب فريق تيرول بالنمسا في آخر استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد.

وشهد اللقاء مشاركة تشكيلين من ريال مدريد في المباراة أمام تيريل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ريال مدريد بهدفين دون مقابل سجلهما إدير ميليتاو الدقيقة 11 وكيليان مبابي في الدقيقة 13.

وعزز ريال مدريد تقدمه بهدفين جديدين في الشوط الثاني عندما سجل مبابي ثاني أهدافه في الدقيقة 59 بينما اختتم رودريجو التسجيل في الدقيقة 81.

المباراة هي الودية الأخيرة التي يخوضها الفريق الملكي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويستهل ريال مدريد مشواره في الدوري عندما يستضيف أوساسونا يوم 19 أغسطس الجاري.

وكان ريال مدريد قد ودع منافسات كأس العالم للأندية من نصف نهائي البطولة بالخسارة أمام باريس سان جيرمان.