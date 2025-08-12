كرة يد - يوسف عبد الغني رجل مباراة الدنمارك: لم يكن ممكنا أن نخرج من الدور الرئيسي

طالب يوسف عبد الغني لاعب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، الجماهير بدعم المنتخب خلال المباريات المقبلة.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي بسيناريو جنوني بعد التعادل أمام الدنمارك بنتيجة 29 - 29 في آخر مباريات الدور الرئيسي.

وأوضح عبد الغني في تصريحات لقناة أون سبورت: "لم يكن من الممكن أن نخرج من الدور الرئيسي بعد فوز التشيك أمام اليابان بفارق 15 هدف".

واحتاج المنتخب المصري للتعادل أو الفوز أمام الدنمارك من أجل التأهل عن المجموعة الرابعة بصحبة الدنمارك.

وأكمل "كنا في حالة صدمة من العدد الكبير الذي دعمنا في الصالة، وهو ما أعطانا الدافع للتعادل أمام الدنمارك".

وأضاف "ننتظر الجماهير في المباريات المقبلة لنسعدهم مجددا".

وأتم "بذلنا كل ما في وسعنا أمام منتخب الدنمارك الصعب".

وحصل عبد الغني على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والدنمارك في تسجيل 8 أهداف من 8 تسديدات كهداف المباراة بنسبة نجاح 100% ساهمت في تعادل مصر أمام الدنمارك.

وانضم عبد الغني مؤخرا إلى نادي بوينتي جينيل الإسباني لمدة موسمين، قادما من الفريق الثاني لنادي نيم الفرنسي.

وسبق ليوسف عبد الغني اللعب للنادي الأهلي.

وتستضيف مصر بطولة العالم تحت 19 عاما خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

ويقابل منتخب مصر للناشئين نظيره الإسباني يوم الخميس المقبل في الدور ربع النهائي من البطولة.