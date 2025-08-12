كرة يد - يوسف عبد الغني رجل مباراة الدنمارك: لم يكن ممكنا أن نخرج من الدور الرئيسي

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 21:32

كتب : FilGoal

يوسف عبد الغني - منتخب اليد للناشئين

طالب يوسف عبد الغني لاعب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، الجماهير بدعم المنتخب خلال المباريات المقبلة.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي بسيناريو جنوني بعد التعادل أمام الدنمارك بنتيجة 29 - 29 في آخر مباريات الدور الرئيسي.

وأوضح عبد الغني في تصريحات لقناة أون سبورت: "لم يكن من الممكن أن نخرج من الدور الرئيسي بعد فوز التشيك أمام اليابان بفارق 15 هدف".

أخبار متعلقة:
كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا كرة يد - منتخب الناشئين إلى ربع نهائي بطولة العالم بتعادل قاتل أمام الدنمارك كرة يد - خسارة المنتخب تعني الخروج.. التشيك تهزم اليابان بفارق 15 هدفا

واحتاج المنتخب المصري للتعادل أو الفوز أمام الدنمارك من أجل التأهل عن المجموعة الرابعة بصحبة الدنمارك.

وأكمل "كنا في حالة صدمة من العدد الكبير الذي دعمنا في الصالة، وهو ما أعطانا الدافع للتعادل أمام الدنمارك".

وأضاف "ننتظر الجماهير في المباريات المقبلة لنسعدهم مجددا".

وأتم "بذلنا كل ما في وسعنا أمام منتخب الدنمارك الصعب".

وحصل عبد الغني على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والدنمارك في تسجيل 8 أهداف من 8 تسديدات كهداف المباراة بنسبة نجاح 100% ساهمت في تعادل مصر أمام الدنمارك.

وانضم عبد الغني مؤخرا إلى نادي بوينتي جينيل الإسباني لمدة موسمين، قادما من الفريق الثاني لنادي نيم الفرنسي.

وسبق ليوسف عبد الغني اللعب للنادي الأهلي.

وتستضيف مصر بطولة العالم تحت 19 عاما خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

ويقابل منتخب مصر للناشئين نظيره الإسباني يوم الخميس المقبل في الدور ربع النهائي من البطولة.

يوسف عبد الغني مصر والدنمارك بطولة العالم لليد
نرشح لكم
كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا كرة يد - منتخب الناشئين إلى ربع نهائي بطولة العالم بتعادل قاتل أمام الدنمارك انتهت كرة يد - مصر (29)-(29) الدنمارك.. إلى ربـــــع النهــــائي كرة يد - خسارة المنتخب تعني الخروج.. التشيك تهزم اليابان بفارق 15 هدفا يد - الأهلي يتعاقد مع سهيلة خالد لاعبة الزمالك السابقة مواعيد مباريات الثلاثاء 12 أغسطس.. منتخب ناشئين اليد ضد الدنمارك وأمم إفريقيا للسلة كرة يد - تعادل مثير بين مصر والتشيك.. ماذا يحتاج الفراعنة للتأهل؟ كرة يد – قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي ضد فيزبريم والزمالك مع برشلونة
أخر الأخبار
خبر في الجول - رمضان صبحي يتعافى من الإصابة.. ويورتشيتش يحسم موقفه أمام الإسماعيلي 31 دقيقة | الدوري المصري
نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة 38 دقيقة | ميركاتو
مورينيو يقود فنربخشة لاجتياز فينورد قبل مواجهة بنفيكا لحسم مقعد الدوري من أبطال أوروبا 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري 59 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: سلوت متمسك ببقاء كييزا مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي ساعة | الوطن العربي
الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي ساعة | الوطن العربي
سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511109/كرة-يد-يوسف-عبد-الغني-رجل-مباراة-الدنمارك-لم-يكن-ممكنا-أن-نخرج-من-الدور-الرئيسي