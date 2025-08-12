كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا

حسم منتخب مصر للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما مقعده في ربع نهائي بطولة العالم.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم حتى يوم 17 أغسطس الجاري.

ونجح منتخب مصر في حسم التأهل بعد إدراك التعادل مع الدنمارك في ختام منافسات الدور الرئيسي بنتيجة 29-29 ليعود من بعيد ويخطف بطاقة التأهل.

ويستعرض لكم FilGoal.com موعد مباراة مصر في ربع النهائي:

يلعب ناشئو الفراعنة أمام إسبانيا في ربع النهائي بعد صعود مصر في المركز الثاني من مجموعة الدور الرئيسي.

وتقام المباراة يوم الخميس 14 أغسطس الجاري.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء على صالة استاد القاهرة.

وكان منتخب الناشئين قد تأهل بعد احتلال المركز الثاني من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي.

وجمع منتخب مصر 4 نقاط من تعادلين أمام التشيك والدنمارك بجانب الفوز على اليابان في الدور التمهيدي.

بينما تأهل منتخب الدنمارك في الصدارة برصيد 5 نقاط بعد فوزين وتعادل.