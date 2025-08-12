كومو يعلن التعاقد مع موراتا

أعلن نادي كومو الإيطالي التعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا، قادما من ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة.

وذلك مع وجود بند إلزام الشراء في تعاقد كومو مع ميلان بشأن موراتا.

وكان موراتا البالغ من العمر 32 عاما لاعبا في جالاتاسراي معارا من ميلان، قبل أن يعلن النادي التركي قطع إعارة موراتا.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن النادي التركي حصل على تعويض قدره 5 ملايين يورو لقطع إعارة اللاعب الإسباني.

وكان جالاتاسراي قد استعار المهاجم في الشتاء الماضي لمدة موسم مقابل 6 ملايين يورو مع إلزامية الشراء بـ 8 ملايين يورو وظل لمدة 6 أشهر فقط في تركيا.

ويعد كومو هو ثالث محطات المهاجم الإسباني في إيطاليا بعدما لعب مع ميلان ويوفنتوس.

وإجمالا، لعب موراتا الموسم الماضي 41 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 5 آخرين وذلك بعدما قضى النصف الأول من الموسم مع الروسونيري والنصف الآخر مع جالاتاسراي.

ويقود الإسباني سيسك فابريجاس تدريب كومو وأنهى الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز العاشر.