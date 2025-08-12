كومو يعلن التعاقد مع موراتا

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 21:15

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا لاعب كومو

أعلن نادي كومو الإيطالي التعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا، قادما من ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة.

وذلك مع وجود بند إلزام الشراء في تعاقد كومو مع ميلان بشأن موراتا.

وكان موراتا البالغ من العمر 32 عاما لاعبا في جالاتاسراي معارا من ميلان، قبل أن يعلن النادي التركي قطع إعارة موراتا.

أخبار متعلقة:
تعرف على ترتيب قادة ريال مدريد في الموسم المقبل أجمل لاعبة في العالم.. أليشيا ليمان تنضم إلى نادي كومو ليفاندوفسكي: كنت أرغب في الانضمام إلى مانشستر يونايتد ووافقت على عرض أليكس فيرجسون

وبحسب التقارير الإخبارية فإن النادي التركي حصل على تعويض قدره 5 ملايين يورو لقطع إعارة اللاعب الإسباني.

وكان جالاتاسراي قد استعار المهاجم في الشتاء الماضي لمدة موسم مقابل 6 ملايين يورو مع إلزامية الشراء بـ 8 ملايين يورو وظل لمدة 6 أشهر فقط في تركيا.

ويعد كومو هو ثالث محطات المهاجم الإسباني في إيطاليا بعدما لعب مع ميلان ويوفنتوس.

وإجمالا، لعب موراتا الموسم الماضي 41 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 5 آخرين وذلك بعدما قضى النصف الأول من الموسم مع الروسونيري والنصف الآخر مع جالاتاسراي.

ويقود الإسباني سيسك فابريجاس تدريب كومو وأنهى الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز العاشر.

موراتا كومو ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان رودريجو يسجل في انتصار ريال مدريد على تيرول النمساوي برباعية وديا أجمل لاعبة في العالم.. أليشيا ليمان تنضم إلى نادي كومو ليفاندوفسكي: كنت أرغب في الانضمام إلى مانشستر يونايتد ووافقت على عرض أليكس فيرجسون تعرف على ترتيب قادة ريال مدريد في الموسم المقبل أدار مباراة الزمالك وسموحة.. البرتغالي جواو بينيرو حكم السوبر الأوروبي بعد فقد والده.. ليفاندوفسكي: هذه المحادثة مع كلوب غيرت حياتي النني: أتمنى تتويج صلاح بالكرة الذهبية.. ومستقبل إبراهيم عادل سيكون كبيرا
أخر الأخبار
بعد رحيله عن مودرن سبورت.. اتحاد الجزائر يستعيد بن شيخة لمدة موسم 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: باير ليفركوزن مهتم بضم لاعب وسط القادسية السعودي 22 دقيقة | سعودي في الجول
رودريجو يسجل في انتصار ريال مدريد على تيرول النمساوي برباعية وديا 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - يوسف عبد الغني رجل مباراة الدنمارك: لم يكن ممكنا أن نخرج من الدور الرئيسي ساعة | كرة يد
كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا ساعة | كرة يد
كومو يعلن التعاقد مع موراتا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - منتخب الناشئين إلى ربع نهائي بطولة العالم بتعادل قاتل أمام الدنمارك ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511107/كومو-يعلن-التعاقد-مع-موراتا