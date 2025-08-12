كرة يد - منتخب الناشئين إلى ربع نهائي بطولة العالم بتعادل قاتل أمام الدنمارك

تأهل المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم للناشئين المقامة في مصر.

ونجح المنتخب المصري في التعادل أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 29- 29 في الجولة الثانية والختامية للدور الرئيسي.

ونجح منتخب مصر للناشئين في احتلال المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، بعد تعادلين أمام الدنمارك والتشيك، وفوز أمام اليابان من الدور الأول.

وكان منتخب التشيك حقق الفوز على اليابان بنتيجة 42-27، ضمن الجولة ذاتها، ليضع المنتخب المصري في موقف صعب بوجوب تحقيقه الفوز لصدارة المجموعة أو التعادل لوصافة المجموعة، أو الخسارة والخروج مبكرا من الدور الرئيسي.

المنتخب المصري حل ثانيا برصيد 4 نقاط، والدنمارك في الصدارة برصيد 5 نقاط.

فيما فقد منتخب التشيك فرصة التأهل لربع النهائي باحتلاله المركز الثالث برصيد 3 نقاط، واليابان في ذيل المجموعة بالمركز الرابع.

ويواجه منتخب مصر نظيره الإسباني في الدور ربع النهائي.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة سجال بين الفريقين، سجل المنتخب الدنماركي وتعادل حمزة وليد لمصر.

ولكن نجح المنتخب الدنماركي في تسجيل هدفين متتاليين لتصبح النتيجة 3-1، ولكن عاد يوسف عمرو أحد نجوم المباراة ليقلص الفارق 3-2 رغم إشارة التحذير باللعب السلبي.

وبعد 6 دقائق وسع الدنمارك الفارق إلى 3 أهداف لتصبح النتيجة 5-2 ليقرر الاسباني فرناندو باربيتو مدرب منتخب مصر الحصول على وقت مستقطع مبكر.

واصل الحارس الدنماركي تألقه، لينجح في التصدي ويتقدم الدنمارك 6-2

في الدقيقة 10، قلص يوسف عبد الغني الفارق إلى 4 أهداف من رمية جزائية لتصبح النتيجة 7-3

واستغل يحيى الكردي النقص العددي للدنمارك في الدقيقة 11 ليقلص الفارق لـ4-7.

واستمر الفارق يتأرجح بين هدفين إلى 4 أهداف، الدنمارك يسجل والمنتخب المصري يرد

ولكن بمرور الوقت تقلص الفارق لهدفي، ونجح الفراعنة في الوصول بالفارق لهدف وحيد، قبل التعادل في الدقيقة 29

لعب المنتخب الدنماركي الدقيقة الأخيرة منقوص العدد، ورغم ذلك نجح في توسيع الفارق لـ3 أهداف، ونال حمزة وليد البطاقة الحمراء في الكرة الأخيرة بعد دفعه لاعب الدنمارك.

وفي الشوط الثاني، استمرت المباراة سجال، يتقدم المنتخب الدنماركي بفارق 4 أهداف، ويقلص المنتخب المصري الفارق لـ3 أهداف

ولكن نجح يوسف عبد الغني في استغلال الكرة ليقلص الفارق إلى هدفين 20-18 في الدقيقة 35.

المنتخب الدنماركي نجح في توسيع الفارق مجددا، ولكن شهدت الدقيقة 53 تألق مصري عن طريق الحارس المصري عمر فتحي الذي نجح في التصدي لرمية جزائية على مرتين.

ونجح المنتخب المصري في استغلال صحوة التصدي لرمية الجزاء، ليقلص الفارق إلى هدف في الدقيقة 55، لتصبح النتيجة 28-27.

واستمر فارق الهدف لتصل النتيجة إلى 29-28 وسط محاولات مصرية لإدراك التعادل.

ونجح بالفعل المنتخب المصري في تسجيل التعادل قبل دقيقتين من النهاية.

وكاد المنتخب المصري أن يتقدم بعدها بكرة مرتدة ولكنها ذهبت إلى خارج الملعب رغم المرمى الخالي من حارسه الدنماركي.

وفشل المنتخب الدنماركي في تسجيل هجمته في الدقيقة الأخيرة، ليستحوذ المنتخب المصري على الكرة في الثواني الأخيرة.

ونال المنتخب المصري رمية حرة على الـ9 ياردات بعد النهاية، ليسددها في المرمى، ولكن ألغاها الحكم للمسه الأرض قبل تسجيل الكرة.

وفاز يوسف عبد الغني لاعب المنتخب المصري بجائزة أفضل لاعب في المباراة.