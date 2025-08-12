أجمل لاعبة في العالم.. أليشيا ليمان تنضم إلى نادي كومو

أعلن نادي كومو الإيطالي التعاقد مع اللاعبة السويسرية أليشيا ليمان قادمة من يوفنتوس.

وانتقلت أليشيا التي يتم وصفها بأنها أجمل لاعبة كرة قدم في العالم، إلى صفوف كومو بعد سنة واحدة قضتها مع يوفنتوس.

ومع يوفنتوس فازت أليشيا ليمان بلقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

كما سجلت في موسم واحد مع يوفنتوس 19 هدفا وقدمت 10 تمريرات حاسمة.

وأثار انتقال اللاعبة البالغة من العمر 26 عاما من يوفنتوس إلى كومو إندهاش الجميع، خاصة بعدما انضمت لأحد أندية النصف الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي.

وقالت أليشيا ليمان عن أسباب انتقالها إلى كومو: "إنه ناد مستقل يركز بشكل كامل على كرة القدم النسائية وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي".

وأضاف "منذ البداية أدركت أنه ليس مجرد فريق عادي، إنه مشروع ذو هدف ورؤية حقيقية لذا كان الانتقال إلى نادي كومو للسيدات قرارا صائبا".

وتمتلك أليشيا ليمان أكثر من 16 مليون متابع على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

