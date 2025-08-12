أجمل لاعبة في العالم.. أليشا ليمان تنضم إلى نادي كومو

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 21:07

كتب : FilGoal

أليشا ليمان

أعلن نادي كومو الإيطالي التعاقد مع اللاعبة السويسرية أليشا ليمان قادمة من يوفنتوس.

وانتقلت أليشا التي يتم وصفها بأنها أجمل لاعبة كرة قدم في العالم، إلى صفوف كومو بعد سنة واحدة قضتها مع يوفنتوس.

ومع يوفنتوس فازت أليشا ليمان بلقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

أخبار متعلقة:
كرة نسائية - بعد خسارة يورو 2025.. إقالة مدربة إسبانيا والكشف عن بديلها كرة نسائية – الأهلي يضم المهاجمة الفلسطينية نور يوسف كرة نسائية – الزمالك يعلن ضم الكينية أمو أرينجو

كما سجلت في موسم واحد مع يوفنتوس 19 هدفا وقدمت 10 تمريرات حاسمة.

وأثار انتقال اللاعبة البالغة من العمر 26 عاما من يوفنتوس إلى كومو إندهاش الجميع، خاصة بعدما انضمت لأحد أندية النصف الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي.

وقالت أليشا ليمان عن أسباب انتقالها إلى كومو: "إنه ناد مستقل يركز بشكل كامل على كرة القدم النسائية وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي".

وأضاف "منذ البداية أدركت أنه ليس مجرد فريق عادي، إنه مشروع ذو هدف ورؤية حقيقية لذا كان الانتقال إلى نادي كومو للسيدات قرارا صائبا".

وتمتلك أليشا ليمان أكثر من 16 مليون متابع على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

كرة نسائية أليشيا ليمان يوفنتوس
نرشح لكم
كرة نسائية - بعد خسارة يورو 2025.. إقالة مدربة إسبانيا والكشف عن بديلها كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط للسيدات كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بضم ملك إسماعيل كرة نسائية – الزمالك يعلن ضم الكينية أمو أرينجو "أول محجبة و4 قارات".. سبورت ميدياسيت تكشف أرقاما فريدة بعد انتقال مريم متولي للدوري الإيطالي كرة طائرة – كما انفرد في الجول.. نادي بوستو الإيطالي يضم مريم متولي من الزمالك كرة سلة – بصافرة مصرية.. منتخب نيجيريا يحصد لقب الأفروباسكت للسيدات بالفوز على مالي لا جديد.. تتويج سيدات البرازيل بلقب كوبا أمريكا بعد مباراة ماراثونية
أخر الأخبار
خبر في الجول - رمضان صبحي يتعافى من الإصابة.. ويورتشيتش يحسم موقفه أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة ساعة | ميركاتو
مورينيو يقود فنربخشة لاجتياز فينورد قبل مواجهة بنفيكا لحسم مقعد الدوري من أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: سلوت متمسك ببقاء كييزا مع ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي 2 ساعة | الوطن العربي
الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي 2 ساعة | الوطن العربي
سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511105/أجمل-لاعبة-في-العالم-أليشا-ليمان-تنضم-إلى-نادي-كومو