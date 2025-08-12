اتحاد الكرة يعلن موعد مواجهتي تونس الوديتين بالإسماعيلية استعدادا لكأس العرب

أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراتي منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام تونس وديا بالإسماعيلية.

ويشارك منتخب مصر في كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر القادم، بقيادة المدير الفني حلمي طولان.

ويقيم المنتخب معسكرا خلال الأجندة الدولية في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل بمدينة الإسماعيلية.

وكشف الاتحاد عن إقامة مباراتين وديتين أمام تونس خلال تلك الفترة.

وتقام المباراتان يومي 6، و9 سبتمبر ضمن الاستعدادا لكأس العرب.

المباراة الأولى تقام الساعة 8 مساء يوم السبت 9 سبتمبر، فيما تقام المباراة الثانية الساعة 9:30 مساء اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر.

وكشف حلمي طولان المدير الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب، عن سبب اختيار استاد الإسماعيلية لإقامة المباراتين أمام تونس: "تم اختيار استاد الإسماعيلية لاقامة المباراتين لتحفيز جماهير الإسماعيلية لمؤازرة الفريق في بداية الإعداد لبطولة كاس العرب".

وأشار طولان في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، إلى أنه تم التنسيق مع مواعيد مباريات المنتخب الأول الذي يلعب في تصفيات المونديال.

وأضاف طولان: "الجهاز الفني أعلن الطوارئ مع انطلاق مسابقة الدوري الممتاز من أجل متابعة جميع اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة التي سيعتمد عليها في أجندة سبتمبر، والتي سيتم الإعلان عنها عقب إعلان المنتخب الأول قائمته".

وأتم طولان: "أشكر مجلس إدارة الاتحاد الذي يسعي لتوفير كافة الإمكانات من أجل المنافسة على بطولة كأس العرب."

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن، والإمارات، والفائز من الكويت أو موريتانيا.