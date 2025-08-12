تقرير مغربي: الوداد لم يتوصل لاتفاق مع يحيى عطية الله

لم يتوصل نادي الوداد المغربي لاتفاق مع يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي الحالي والأهلي السابق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي وفقا لمصدر مقرب من اللاعب أن الظهير الأيسر لم يتوصل لاتفاق مع نادي الوداد للعودة له من جديد.

وأن كل الأخبار التي تشير إلى ذلك غي صحيحة.

ويتواجد يحيى عطية الله في الوقت الحالي مع نادي سوتشي الروسي، لكن من المحتمل رحيله إلى أحد الأندية قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ويشترط نادي سوتشي الروسي الحصول على مبلغ مليون دولار من أجل الموافقة على بيع لاعبه.

وقضى يحيى عطية الله الموسم الماضي مع الأهلي، وشارك مع الأحمر في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما فاز يحيى عطية الله مع الأهلي بـ3 بطولات وهي السوبر المصري والدوري المصري وكأس إنتركونتيننتال.