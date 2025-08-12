ليفاندوفسكي: كنت أرغب في الانضمام إلى مانشستر يونايتد ووافقت على عرض أليكس فيرجسون

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 20:11

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

كشف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ومنتخب بولندا عن رغبته السابقة في الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال ليفاندوفسكي لـ بي بي سي سبورت: "كنت أرغب في الانضمام إلى مانشستر يونايتد في عام 2012 واللعب مع السير أليكس فيرجسون وقلت نعم للعرض، لكن دورتموند رفض رحيلي".

وأضاف "دورتموند لم يتمكن من بيعي وقتها وكان يعرف أنني إذا بقيت سوف يكسب من خلفي المزيد من الأموال، وأنني يجب أن أستمر ربما لعام أو عامين آخرين".

وأتم تصريحاته "ربما يكون من المؤسف عدم اللعب في الدوري الإنجليزي ولكن عندما أتذكر مسيرتي مع بايرن ميونيخ وبرشلونة أقول إنني سعيد للغاية بها ولا أشعر أنني فقدت شيئا ما، لأن كرة قرار اتخذته كان بإرادتي".

وبعدما فشل مانشستر يونايتد في ضم ليفاندوفسكي اتجه لضم روبن فان بيرسي مهاجم منتخب هولندا وأرسنال السابق.

بينما استمر ليفاندوفسكي مع دروتموند لنهاية عقده وانتقل مجانا إلى بايرن ميونيخ.

ثم انتقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة الذي يستمر معه حتى الآن.

ولعب ليفاندوفسكي الذي يقترب من إتمام عامه الـ37 مع برشلونة 147 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 101 هدفا.

