تعرف على ترتيب قادة ريال مدريد في الموسم المقبل
الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 19:55
كتب : FilGoal
كشفت شبكة أخبار "ذا أثليتك" عن ترتيب قادة فريق ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.
فينيسيوس جونيور
النادي : ريال مدريد
ورحل لوكا مودرتيش قائد ريال مدريد السابق، ليتغير ترتيب قادة الفريق مع المدرب تشابي ألونسو.
وأصبح داني كارفاخال هو القائد الأول لريال مدريد في الموسم المقبل.
ويأتي بعده فيدي فالفيردي في المركز الثاني.
ثم في المركز الثالث فينيسيوس جونيور، وفي المركز الرابع تيبو كورتوا.
وكان برشلونة ودع كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويفتتح ريال مدريد الدوري الإسباني بمواجهة أوساسونا يوم 19 أغسطس الجاري.
نرشح لكم
رودريجو يسجل في انتصار ريال مدريد على تيرول النمساوي برباعية وديا ليفاندوفسكي: كنت أرغب في الانضمام إلى مانشستر يونايتد ووافقت على عرض أليكس فيرجسون تقرير: صفقة منتظرة بين روما وريال بيتيس قد تساعد برشلونة في تسجيل لاعبين بيان - ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال وبرشلونة خارج إسبانيا "فاوض النصر وقت نوم زملائه".. تقرير يكشف كواليس رحيل مارتينيز من برشلونة رئيس فياريال: سنتحمل تكاليف حضور جماهيرنا لمواجهة برشلونة في ميامي تقرير: أولمو يعود لتدريبات برشلونة.. وموقفه من مباراة ريال مايوركا دوري الأبطال السر.. لماذا قرر بيريز فتح خزانة ريال مدريد في الميركاتو
أخر الأخبار
كومو يعلن التعاقد مع موراتا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية