تعرف على ترتيب قادة ريال مدريد في الموسم المقبل

كشفت شبكة أخبار "ذا أثليتك" عن ترتيب قادة فريق ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

ورحل لوكا مودرتيش قائد ريال مدريد السابق، ليتغير ترتيب قادة الفريق مع المدرب تشابي ألونسو.

وأصبح داني كارفاخال هو القائد الأول لريال مدريد في الموسم المقبل.

ويأتي بعده فيدي فالفيردي في المركز الثاني.

ثم في المركز الثالث فينيسيوس جونيور، وفي المركز الرابع تيبو كورتوا.

وكان برشلونة ودع كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويفتتح ريال مدريد الدوري الإسباني بمواجهة أوساسونا يوم 19 أغسطس الجاري.

