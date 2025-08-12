تقرير: صفقة منتظرة بين روما وريال بيتيس قد تساعد برشلونة في تسجيل لاعبين

ينتظر نادي برشلونة إتمام صفقة بين نادي روما الإيطالي ونظيره ريال بيتيس الإسباني، من أجل تحقيق مكسب مالي يساعده في تسجيل لاعبيه الجدد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن روما يسعى لضم الجناح المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس الحالي وبرشلونة السابق.

وإذا تمت هذه الصفقة سيحصل نادي برشلونة على مبلغ مالي يساعده على تسجيل صفقاته الجديدة.

وانتقل الزلزولي من برشلونة إلى ريال بيتيس في صيف 2023 مقابل 7.5 مليون يورو مع احتفاظ برشلونة بـ50% من إعادة بيعه.

لكن ريال بيتيس حصل على 30% من نسبة برشلونة كجزء من صفقة انتقال فيتور روكي لاعب برشلونة السابق إلى بالميراس.

ليصبح الآن برشلونة يمتلك 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي لعبد الصمد الزلزولي.

وتشير الصحيفة إلى أن روما يستهدف ضم اللاعب مقابل 20 مليون يورو.

وإذا تمت الصفقة بهذا السعر سيحصل برشلونة على 4 ملايين يورو.

ورغم أن المبلغ يبدو قليلا إلا أنه سيساعد برشلونة في عملية تسجيل لاعبيه.

وكان برشلونة ضم الحارس جوان جارسيا من إسبانيول، وأيضا ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد.

ولا يزال برشلونة يواجه أزمة في تسجيل لاعبيه الجدد بسبب القواعد المالية في الدوري الإسباني، ويسعى برشلونة لبيع تذاكر موسمية بـ100 مليون يورو في ملعب كامب نو الجديد لحل هذه الأزمة.