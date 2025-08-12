انتهت كرة يد - مصر (29)-(29) الدنمارك.. إلى ربـــــع النهــــائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الدنماركي في الجولة الثانية والختامية للدور الرئيسي، لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد المقامة في مصر.

وتغلب منتخب التشيك على اليابان بنتيجة 42-27، ضمن الجولة ذاتها قبل قليل.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف خلف التشيك في المركز الثاني، فيما يتصدر منتخب الدنمارك المجموعة بـ4 نقاط.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز أو التعادل من أجل التأهل لربع النهائي.