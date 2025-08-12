مران الزمالك – محاضرة من فيريرا وفقرة بدنية مع مدرب الأحمال

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

يانيك فيريرا - الزمالك

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بإحدى قاعات استاد الكلية الحربية، قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني العديد من الجوانب الفنية والخططية، التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب أمام المقاولون العرب.

وتحدث البلجيكي يانيك فيريرا عن بعض الأمور الخاصة بالفريق المنافس وطريقة لعبه، وشرح للاعبين الأدوار المطلوبة منهم.

ومنح المدير الفني اللاعبين بعض التعليمات الفنية في ختام المحاضرة وطالبهم بالتركيز وتنفيذ المطلوب من أجل مواصلة الانتصارات.

وخاض اللاعبين فقرة بدنية قادها الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، والتي تضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بجانب بعض الجوانب البدنية الأخرى، وفقرة خفيفة بالكرة.

وحرص يانيك فيريرا المدير الفني على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين.

كما خصص الجهاز الفني فقرة فنية وقسم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات خططية استعدادًا للمباراة المقبلة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية بطول الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

ووضع يوجسلاف لازيتش مدرب حراس المرمى برنامجًا تدريبيًا لكل من محمد صبحي ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمود الشناوي، رباعي حراسة.

وركز مدرب الحراس على تدريبات زيادة سرعة رد الفعل لدى الحراس، بجانب كيفية التعامل مع التسديدات من مسافات متنوعة، والتعامل مع الكرات العرضية والكرات الثابتة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك افتتح الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

الزمالك يانيك فيريرا الدوري المصري المقاولون العرب
