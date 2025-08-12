كرة سلة – موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال في بطولة أفروباسكت

افتتح منتخب مصر لكرة السلة للرجال بطولة إفريقيا لكرة السلة "أفروباسكت" بالفوز على مالي.

وفاز منتخب مصر على مالي بنتيجة 74-59 في أولى مبارياته ضمن المجموعة التي تضم أيضا السنغال وأوغندا.

ويلعب منتخب مصر مباراته الثانية في البطولة التي تقام في أنجولا ضد السنغال.

موعد مباراة منتخب مصر لكرة السلة ضد السنغال.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية في المجموعة ضد السنغال بعد غدا الخميس الموافق 14 أغسطس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 9.

وتضم قائمة منتخب مصر للبطولة التي اختارها محمد الكرداني المدير الفني كل من:

عمرو الجندي - عمر طارق - إيهاب أمين - يوسف شوشة - آدم موسى - ياسين نصر - باتريك جاردنر - خالد عبد الناصر - ميدو طه - إبراهيم زهران - أنس أسامة - أحمد أبو العلا.