اقتداء بـ روني وجاسكوين.. جريليش إلى إيفرتون ويرتدي القميص 18

أعلن نادي إيفرتون إتمام إجراءات ضم الإنجليزي جاك جريليش قادما من مانشستر سيتي.

وكشف إيفرتون عن انضمام جريليش لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وسيرتدي جريليش البالغ من العمر 29 عاما، القميص رقم 18 رفقة إيفرتون.

وكشف جاك في تصريحات لموقع إيفرتون الرسمي: "كانت هناك أرقام أخرى، لكن اللاعبي الإنجليز المفضلين على الإطلاق هما واين روني وبول جاسكوين، وأعلم أنهما ارتديا الرقم 18 هنا، وكان الرقم 18 متاحا، وذلك كان مثاليًا بالنسبة لي"

وأضاف "تحدثت مع واين روني قبل أن آتي إلى هنا وذكرت له ذلك، بخصوص الرقم 18، لذا آمل أن يكون سعيدًا أيضًا".

وتوج جريليش بـ3 ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة للتتويج بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

ويعد جريليش سادس صفقة لإيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تشارلي ألكاراز، وثيرنو باري، ومارك ترافيرز، وآدم أزنو، وكيرنان ديوزبيري هول.

ونشأ جريليش في صفوف أستون فيلا، قبل أن يظهر للمرة الأولى في عمر الـ18.

وساهم جريليش في تأهل أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي عام 2019، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في صفقة قياسية في صيف 2021.

وعن انضمام جريليش رد مويس مدرب إيفرتون معلقا: "نرحب بجاك في إيفرتون، ويسعدنا للغاية أن يكون معنا، أعتقد أننا حصلنا عليه في الوقت المناسب لأنه يتمتع بالخبرة، ويفهم الدوري الإنجليزي الممتاز، ونحن جميعًا ندرك تمامًا المستويات التي يمكنه الأداء بها."

وأكمل "أعلم أن طموح جاك هو العودة إلى تشكيلة منتخب إنجلترا، لذا نأمل أن نتمكن من مساعدته في تحقيق ذلك على مدار الموسم، نحن جميعًا نتطلع إلى العمل معه وتوفير منصة له لإظهار أفضل نسخة من نفسه."

ولعب جريليش في 39 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، وكان عنصرا أساسيا في صفوف الأسود الثلاثة حين تأهل لنهائي بطولة يورو 2024 قبل الخسارة أمام إسبانيا في المباراة النهائية.