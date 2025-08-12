أدار مباراة الزمالك وسموحة.. البرتغالي جواو بينيرو حكم السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن طاقم تحكيم مباراة السوبر الأوروبي.

ويلتقي باريس سان جيرمان أمام توتنام هوتسبير في تمام العاشرة مساء الأربعاء، على ملعب فريولي في مدينة أودينيزي بإيطاليا.

وأسند يويفا المباراة للحكم البرتغالي جواو بينيرو.

بينيرو صاحب الـ37 عاما، يحمل الشارة الدولية منذ 2016.

وستكون مباراة السوبر الأوروبي هي المباراة رقم 69 في مسيرته بكافة البطولات التابعة للاتحاد الأوروبي.

كما سبق وأن أدار بينيرو في مارس 2019 مباراة الزمالك وسموحة في موسم 2018 - 2019 بالدوري المصري في الجولة الـ24، على ملعب بتروسبورت.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف، سجله فرجاني ساسي.

وجاء طاقم التحكيم على النحو التالي:

حكم ساحة:

البرتغالي جواو بينيرو

حكمان مساعدان:

البرتغالي برونو خيسوس

البرتغالي لوتشيانو مايا

حكم رابع:

الأذربيجاني إلشن ماسييف

حكم فيديو:

البرتغالي تياجو مارتينز