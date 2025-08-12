كرة سلة – منتخب مصر يفتتح مشواره في أفروباسكت بالفوز على مالي

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 18:54

كتب : عمرو عبد المنعم

منتخب مصر لكرة السلة

افتتح منتخب مصر الأول للرجال لكرة السلة بطولة إفريقيا (أفروباسكت) المقامة في أنجولا بالفوز على مالي بنتيجة 74-59.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الرابعة لبطولة أفروباسكت 2025 في أنجولا، بجانب كل من السنغال وأوغندا.

وتفوق منتخب مصر من البداية وأنهى الربع الأول متقدما بنتيجة 20-10.

وفي الفقرة الثانية تقدم منتخب مصر بنتيجة 35-28.

في الربع الثالث عاد منتخب مالي وتعادل في النتيجة مع مصر، قبل أن يعود الفراعنة للتقدم في النهاية بنتيجة 55-46.

وأخيرا جاء الربع الرابع مشتعلا وشهد تقدم مالي لأول مرة، قبل أن يحسم الفراعنة المباراة لصالحهم بنتيجة 67-59.

شهدت المباراة تألق إيهاب أمين نجم منتخب مصر الذي سجل 21 نقطة كأفضل مسجل في اللقاء.

كذلك سجل عمرو الجندي 12 نقطة، وأنس أسامة 10 نقاط، وأحمد أبو العلا "بيبو" 16 نقطة.

وتضم قائمة منتخب مصر للبطولة التي اختارها محمد الكرداني المدير الفني كل من:

عمرو الجندي - عمر طارق - إيهاب أمين - يوسف شوشة - آدم موسى - ياسين نصر - باتريك جاردنر - خالد عبد الناصر - ميدو طه - إبراهيم زهران - أنس أسامة - أحمد أبو العلا.

كرة سلة منتخب مصر لكرة السلة أفروباسكت إيهاب أمين
