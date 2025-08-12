كرة يد - خسارة المنتخب تعني الخروج.. التشيك تهزم اليابان بفارق 15 هدفا

تأزم موقف منتخب مصر للناشئين في بطولة العالم بعد فوز التشيك العريض على اليابان في الجولة الثانية والختامية للدور الرئيسي.

وتغلب منتخب التشيك على اليابان بنتيجة 42-27 أي بفارق 15 هدفا.

ليرفع منتخب التشيك رصيده إلى 3 نقاط بالتساوي مع مصر ولكن بفارق 10 أهداف وهو ما يعني تخطي منتخب مصر في الترتيب.

ويتواجد منتخب مصر في المركز الثالث بـ 3 نقاط ولكن بفارق 8 أهداف فقط وهو ما يعني أن الهزيمة ضد الدنمارك تعني خروج الفريق.

وأصبح من الضروري تغلب منتخب ناشئين اليد على الدنمارك أو التعادل على أقل تقدير من أجل التأهل.

ويأتي ترتيب المجموعة حاليا كالآتي:

1- الدنمارك 4 نقاط (+18 هدفا)

2- التشيك 3 نقاط (+10)

3- مصر 3 نقاط (+8)

4- اليابان 0 نقطة (36-)

ويلعب منتخب مصر أمام الدنمارك في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم للناشئين حتى 17 أغسطس.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.