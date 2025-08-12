لعدم اكتمال النصاب القانوني.. الإسماعيلي يعلن تجديد ثقة الجمعية العمومية في استمرار الإدارة

أعلن النادي الإسماعيلي تجديد ثقة الجمعية العمومية في استمرار مجلس إدارة النادي.

ويأتي ذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية.

وجاء بيان نادي الإسماعيلي كالآتي:

"يتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية لتجديد الثقة في المجلس الحالي".

"وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية التي عقدت اليوم الثلاثاء داخل مقر النادي".

"وكان إجمالي عدد من لهم حق الحضور 5081 عضوا، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 2000 عضو إلا أن الحضور سجل 1583 عضوا وعليه لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية".

ويوجه المجلس الشكر للسادة الأعضاء الذين حرصوا على حضور الجمعية اليوم، والتي خرجت بشكل يليق باسم وتاريخ النادي الإسماعيلي".

وكان الإسماعيلي قد تعادل في افتتاح مسابقة الدوري أمام بتروجت سلبيا بدون أهداف.

ويلعب الإسماعيلي أمام بيراميدز بعد غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.