سندرلاند يعلن ضم عمر ألديريتي ويكسر حاجز 130 مليون جنيه استرليني

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 18:13

كتب : FilGoal

عمر ألديريتي - سندرلاند (الصورة من الموقع الرسمي لسندرلاند)

أعلن نادي سندرلاند يوم الثلاثاء التعاقد مع عمر ألديريتي قادما من خيتافي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يعلن سندرلاند قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة ذكرت أنها تمت مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

ووقع اللاعب الباراجوياني على عقد يربطه بالقطط السوداء حتى 2029.

وبذلك وصل مجموع صفقات النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي إلى 132 مليون جنيه استرليني.

تعاقدات القطط السوداء

تعاقد النادي الملقب بالقطط السوداء خلال الصيف الجاري مع 11 لاعبا حتى الآن.

إذ ضم سندرلاند لاعب تشيلسي مارك جويو على سبيل الإعارة وضم بشكل نهائي أرثر ماسواكو من بكشتاش.

وكذلك روبن روفس من نيميخين الهولندي وجرانيت تشاكا من باير ليفركوزن.

ونوح صاديقي من يونيو سانت جيلوا وشمس الدين طالبي من كلوب بروج.

بالإضافة إلى إنزو لو في من روما وسيمون أدينجرا من برايتون وحبيب ديارا الذي جاء من ستراسبورج.

عمر ألديريتي خيتافي سندرلاند
