كرة سلة - قادما من الاتحاد.. الأهلي يضم "بيبو"

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 18:06

أحمد أبو العلا بيبو - الأهلي كرة سلة

أعلن النادي الأهلي ضم أحمد أبو العلا "بيبو" لاعب الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.

وكان تعاقد بيبو مع الاتحاد قد انتهى بنهاية الموسم المنقضي.

وتوج الأهلي بلقب دوري السوبر المصري بعد الفوز على الاتحاد 3-2 في سلسلة مباريات النهائي.

وكشف خالد العوضي المدير الرياضي للنادي الأهلي أن التعاقد مع بيبو جاء بناء على رؤية الجهاز الفني بقيادة لينوس جافريل.

ويمثل بيبو فريق الأهلي الموسم المقبل في البطولات المحلية المختلفة وبطولة الدروي الإفريقي "The BAL" الموسم المقبل.

وكان الاتحاد السكندري قد استبعد بيبو من نهائيات الموسم الماضي بسبب عدم تجديد تعاقده مع الفريق.

وحصد الأهلي الموسم الماضي بلقب دوري السوبر ودوري المرتبط.

بينما حصد الاتحاد كأس السوبر المصري والسوبر المصري البحريني وكأس مصر.

ويحق للأهلي التدعيم بصفقة مجانية واحدة دون رسوم للاتحاد المصري وفقا للائحة الاتحاد.

وإذا تعاقد الأهلي مع أي صفقة جديدة بخلاف بيبو سيلزم ذلك النادي بدفع رسوم انتقال للاتحاد المصري.

