تقرير: جالاتاسراي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع إيدرسون

دخل جالاتاسراي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع إيدرسون حارس مانشستر سيتي، وفقا لنيكولو شيرا الصحفي المختص في الانتقالات.

وذلك بعدما توصل لاتفاق مبدئي مع الحارس البرازيلي لضمه حتى 2028.

وأفاد شيرا أن فرص خروج إيدرسون من ماشستر سيتي زادت بعدما تحرك النادي السماوي لضم جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

فقد ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن مانشستر سيتي بدأ مفاوضات مع ممثلي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان من أجل ضمه هذا الصيف، تحسبا لرحيل إيدرسون مورايش المحتمل.

وأوضح التقرير أن الاتفاق على عقد دوناروما الشخصي لن يشكل عائقا أمام سيتي.

وذلك في ظل رغبة الحارس الإيطالي في الرحيل من الفريق الباريسي.

وينتهي عقد دوناروما مع سان جيرمان في صيف 2026.

نهاية دوناروما مع سان جيرمان؟

واستبعد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان حارس مرمى الفريق دوناروما من قائمة الفريق المستدعاة ضد توتنام.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه توتنام في المباراة التي ستجمعهما في السوبر الأوروبي يوم الأربعاء على ملعب فريولي معقل فريق أودينيزي.

وأفادت صحيفة ليكيب أن رحيل دوناروما من باريس سان جيرمان يقترب بعد تدهور العلاقات بينهما بسبب الخلاف بشأن تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير الصحفية فإن باريس سان جيرمان سدد 40 مليون يورو من أجل ضم الحارس البالغ من العمر 23 عاما.

وحصد شوفالييه جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي الموسم السابق.

ووفقا لراديو مونت كارلو في وقت سابق فإن دوناروما يريد الحصول على نفس راتبه الحالي البالغ 12 مليون يورو ويرفض تخفيضه.

وحصل دوناروما مع باريس سان جيرمان على الثلاثية بالتتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وبدأ دوناروما مسيرته الكروية في شباب ميلان الغريم التقليدي لإنتر في المدينة.

ورحل دوناروما إلى باريس سان جيرمان دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ميلان في صيف 2021.