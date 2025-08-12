تقرير: جالاتاسراي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع إيدرسون

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 17:37

كتب : FilGoal

إيدرسون

دخل جالاتاسراي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع إيدرسون حارس مانشستر سيتي، وفقا لنيكولو شيرا الصحفي المختص في الانتقالات.

وذلك بعدما توصل لاتفاق مبدئي مع الحارس البرازيلي لضمه حتى 2028.

وأفاد شيرا أن فرص خروج إيدرسون من ماشستر سيتي زادت بعدما تحرك النادي السماوي لضم جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

أخبار متعلقة:
راديو مونت كارلو: مانشستر سيتي يتحرك لضم دوناروما تحسبا لرحيل إيدرسون سكاي: مانشستر سيتي يجرى محادثات أولية من أجل ضم رودريجو ليكيب: إنتر يرغب في ضم نجم موناكو.. وناديه يطلب 70 مليون يورو بعد الاستبعاد من الدوري الأوروبي.. بالاس: يبدو أن بعض الأندية تتمتع بنفوذ أقوى

فقد ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن مانشستر سيتي بدأ مفاوضات مع ممثلي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان من أجل ضمه هذا الصيف، تحسبا لرحيل إيدرسون مورايش المحتمل.

وأوضح التقرير أن الاتفاق على عقد دوناروما الشخصي لن يشكل عائقا أمام سيتي.

وذلك في ظل رغبة الحارس الإيطالي في الرحيل من الفريق الباريسي.

وينتهي عقد دوناروما مع سان جيرمان في صيف 2026.

نهاية دوناروما مع سان جيرمان؟

واستبعد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان حارس مرمى الفريق دوناروما من قائمة الفريق المستدعاة ضد توتنام.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه توتنام في المباراة التي ستجمعهما في السوبر الأوروبي يوم الأربعاء على ملعب فريولي معقل فريق أودينيزي.

وأفادت صحيفة ليكيب أن رحيل دوناروما من باريس سان جيرمان يقترب بعد تدهور العلاقات بينهما بسبب الخلاف بشأن تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير الصحفية فإن باريس سان جيرمان سدد 40 مليون يورو من أجل ضم الحارس البالغ من العمر 23 عاما.

وحصد شوفالييه جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي الموسم السابق.

ووفقا لراديو مونت كارلو في وقت سابق فإن دوناروما يريد الحصول على نفس راتبه الحالي البالغ 12 مليون يورو ويرفض تخفيضه.

وحصل دوناروما مع باريس سان جيرمان على الثلاثية بالتتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وبدأ دوناروما مسيرته الكروية في شباب ميلان الغريم التقليدي لإنتر في المدينة.

ورحل دوناروما إلى باريس سان جيرمان دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ميلان في صيف 2021.

إيدرسون جيانلويجي دوناروما مانشستر سيتي جالاتاسراي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
تقرير مغربي: الوداد لم يتوصل لاتفاق مع يحيى عطية الله تقرير: صفقة منتظرة بين روما وريال بيتيس قد تساعد برشلونة في تسجيل لاعبين اقتداء بـ روني وجاسكوين.. جريليش إلى إيفرتون ويرتدي القميص 18 أثليتك: ليفربول يجرى محادثات أولية مع كريستال بالاس من أجل ضم جويهي سندرلاند يعلن ضم عمر ألديريتي ويكسر حاجز 130 مليون جنيه استرليني راديو مونت كارلو: مانشستر سيتي يتحرك لضم دوناروما تحسبا لرحيل إيدرسون سكاي: مانشستر سيتي يجرى محادثات أولية من أجل ضم رودريجو ليكيب: إنتر يرغب في ضم نجم موناكو.. وناديه يطلب 70 مليون يورو
أخر الأخبار
رابطة الدوري السعودي تعلن مواعيد أول ست جولات من المسابقة 11 دقيقة | سعودي في الجول
اتحاد الكرة يعلن موعد مواجهتي تونس الوديتين استعدادا لكأس العرب 11 دقيقة | منتخب مصر
تقرير مغربي: الوداد لم يتوصل لاتفاق مع يحيى عطية الله 16 دقيقة | الوطن العربي
ليفاندوفسكي: كنت أرغب في الانضمام إلى مانشستر يونايتد ووافقت على عرض أليكس فيرجسون 43 دقيقة | الدوري الإسباني
تعرف على ترتيب قادة ريال مدريد في الموسم المقبل 59 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: صفقة منتظرة بين روما وريال بيتيس قد تساعد برشلونة في تسجيل لاعبين ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب استبعاد برج العرب من الملاعب المعتمدة ساعة | الكرة المصرية
مباشر كرة يد - مصر (25)-(27) الدنمارك.. تقليص الفارق ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511083/تقرير-جالاتاسراي-في-مفاوضات-متقدمة-للتعاقد-مع-إيدرسون