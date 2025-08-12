"غرامة ضد جماهير الزمالك ولفت نظر يورتشيتش".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى

أصدرت رابطة الأندية عقوباتها بشأن الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وشهدت العقوبات توقيع غرامة مالية على جماهير الزمالك بسبب السباب الجماعي ضد لاعب منافس وحكم المباراة.

كما تم توجيه لفت نظر لكورنسيلاف يورتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه بسبب الاعتراض على حكم المباراة.

وجاءت عقوبات الجولة الأولى كالآتي:

سيراميكا كليوباترا × الزمالك

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير ضد لاعب منافس وحكم المباراة.

مودرن سبورت × الأهلي

توقيع غرامة مالية على مودرن سبورت قيمتها 20 ألف جنيه بسبب سحب وإخفاء الكرات بغرض إضاعة الوقت وتوقيع 50 ألف جنيه أخرى بسبب حصول اللاعبين على أكثر من 6 بطاقات صفراء في نفس المباراة.

توجيه لفت نظر لأحمد مرعي من مودرن سبورت وغرامة مالية 5 آلاف جنيه لعدم تنفيذ تعليمات الحكم والاعتراض.

وادي دجلة × بيراميدز

توجيه لفت نظر لكورنسيلاف يورتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك بسبب الاعتراض على قرار الحكم وعدم الالتزام بالمنطقة الفنية.

إيقاف وليد الكرتي لاعب بيراميدز مباراتين وتوقيع غرامة مالية 5 آلاف جنيه بسبب الطرد المباشر للعب العنيف.

إيقاف محمود طلعت لاعب فريق وادي دجلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توجيه لفت نظر لمحمد عبدالله وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك بسبب عدم الالتزام بالمنطقة الفنية.

الإسماعيلي × بتروجت:

إيقاف محمد عمار لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

المصري × الاتحاد:

إيقاف حسين فيصل حسين لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.