انتهت أفروباكست - مصر (74)-(59) مالي.. فوز الفراعنة

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 16:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة - إيهاب أمين

يواجه منتخب مصر نظيره مالي في افتتاح الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا "أفروباسكت".

ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم كل من مالي والسنغال وأوغندا.

لمتابعة النتيجة دقيقة بدقيقة من هنا.

---------------------------

نهاية المباراة بفوز مصر 74-59.

ق 1: تقدم مصر 70-59

ق 3: تقدم مصر 65-59

ق 4: الفارق يتقلص إلى نقطة والنتيجة 60-59

ق 6: الفارق يتقلص

ق 8: تقدم مصر 60-48

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم مصر 55-46

ق 2: تقدم مصر 51-46 بعد ثلاثية إيهاب أمين

ق 3: تقدم مصر 48-44

ق 4: تقدم مصر 45--44

ق 5: تقدم مالي 44-42

ق 6: التعادل من جديد 42-42

ق 6: التعادل 39-39

ق 8: التعادل 35-35

انطلاق الفترة الثالثة

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 35-28

ق 4: تقدم مصر 27-20

ق 5: تقدم مصر 27-18

انطلاق الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم مصر 20-10

ق 3: تقدم مصر 18-8

ق 5: سلة من إيهاب أمين وتقدم مصر 13-4

ق 7: ثلاثية من إيهاب أمين والتقدم 9

ق 8: تقدم منتخب مصر 6-2

انطلاق المباراة

كرة سلة منتخب مصر أمم إفريقيا
