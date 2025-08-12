راديو مونت كارلو: مانشستر سيتي يتحرك لضم دوناروما تحسبا لرحيل إيدرسون

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 16:46

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - منتخب إيطاليا

جيانلويجي دوناروما مانشستر سيتي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
تقرير مغربي: الوداد لم يتوصل لاتفاق مع يحيى عطية الله تقرير: صفقة منتظرة بين روما وريال بيتيس قد تساعد برشلونة في تسجيل لاعبين اقتداء بـ روني وجاسكوين.. جريليش إلى إيفرتون ويرتدي القميص 18 أثليتك: ليفربول يجرى محادثات أولية مع كريستال بالاس من أجل ضم جويهي سندرلاند يعلن ضم عمر ألديريتي ويكسر حاجز 130 مليون جنيه استرليني تقرير: جالاتاسراي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع إيدرسون سكاي: مانشستر سيتي يجرى محادثات أولية من أجل ضم رودريجو ليكيب: إنتر يرغب في ضم نجم موناكو.. وناديه يطلب 70 مليون يورو
أخر الأخبار
رابطة الدوري السعودي تعلن مواعيد أول ست جولات من المسابقة 11 دقيقة | سعودي في الجول
اتحاد الكرة يعلن موعد مواجهتي تونس الوديتين استعدادا لكأس العرب 11 دقيقة | منتخب مصر
تقرير مغربي: الوداد لم يتوصل لاتفاق مع يحيى عطية الله 16 دقيقة | الوطن العربي
ليفاندوفسكي: كنت أرغب في الانضمام إلى مانشستر يونايتد ووافقت على عرض أليكس فيرجسون 42 دقيقة | الدوري الإسباني
تعرف على ترتيب قادة ريال مدريد في الموسم المقبل 59 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: صفقة منتظرة بين روما وريال بيتيس قد تساعد برشلونة في تسجيل لاعبين ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب استبعاد برج العرب من الملاعب المعتمدة ساعة | الكرة المصرية
مباشر كرة يد - مصر (25)-(27) الدنمارك.. تقليص الفارق ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511079/راديو-مونت-كارلو-مانشستر-سيتي-يتحرك-لضم-دوناروما-تحسبا-لرحيل-إيدرسون