يد - الأهلي يتعاقد مع سهيلة خالد لاعبة الزمالك السابقة

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع سهيلة خالد لتدعيم فريق سيدات كرة اليد.

وانضم سهيلة للأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقدها مع الزمالك.

ووقعت سهيلة على بعد لمدة 4 مواسم مع الأهلي.

وتعد سهيلة أولى صفقات الأهلي على مستوى سيدات استعدادا للموسم الجديد

بينما رحل عن الأهلي دينا الشيوي والتي انتقلت بدورها إلى الزمالك في صفقة انتقال حر.

وتشغل سهيلة مركز الظهير الأيسر في الملعب.

وتوجت سيدات الأهلي خلال الموسم الماضي بالدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري.