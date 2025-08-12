النني: أتمنى تتويج صلاح بالكرة الذهبية.. ومستقبل إبراهيم عادل سيكون كبيرا

يرى محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي أن زميله في منتخب مصر محمد صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية.

محمد النني النادي : الجزيرة محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال النني لصحيفة الإمارات اليوم: "أتمنى فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، لأنه نموذج يُحتذى به للاعب العربي والمصري في الاحتراف والالتزام، وقدم الكثير الموسم الماضي وكان هداف أقوى بطولة أوروبية، وهذا ليس أمرا سهلا".

وواصل: "الدوري الإماراتي قوي جدا ويضم نجومًا عالميين، والمفاجأة الحقيقية بالنسبة لي كانت في تعدد الفرق القادرة على المنافسة على اللقب، ولا يوجد فريق واحد مهيمن".

وتابع: "الفوز بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي كان دليلا على قوة الجزيرة، ورغم أننا لم نحقق الدوري، فإن الحصول على هذه البطولة التي أعتبرها أصعب وأقوى من كأس الرئيس إنجاز مهم".

وأضاف: "إبراهيم عادل لاعب موهوب وصاعد بقوة، وسيكون له مستقبل كبير في كرة القدم، وأتوقع أن يقدم موسما رائعا مع الجزيرة، ولا أريد أن أعلق إذا كان لي دور في الصفقة أم لا، لكن الإدارة أتمت التعاقد باحترافية عالية وباركت لها على هذه الخطوة المميزة".

وأتم: "لدينا محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، بالإضافة إلى تجربتي الطويلة مع أرسنال، وكلها أمثلة واضحة على أن اللاعب المصري يستطيع التألق في أي مكان بالعالم إذا وجد البيئة المناسبة".

وأسهم صلاح في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز وكان هداف البطولة وأكثر من صنع أهداف.

وانضم إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتي قادما من بيراميدز ليزامل النني في الفريق.