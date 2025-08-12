النني: أتمنى تتويج صلاح بالكرة الذهبية.. ومستقبل إبراهيم عادل سيكون كبيرا

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 16:24

كتب : FilGoal

محمد النني ومحمد صلاح قبل مباراة النيجر

يرى محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي أن زميله في منتخب مصر محمد صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية.

محمد النني

النادي : الجزيرة

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال النني لصحيفة الإمارات اليوم: "أتمنى فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، لأنه نموذج يُحتذى به للاعب العربي والمصري في الاحتراف والالتزام، وقدم الكثير الموسم الماضي وكان هداف أقوى بطولة أوروبية، وهذا ليس أمرا سهلا".

وواصل: "الدوري الإماراتي قوي جدا ويضم نجومًا عالميين، والمفاجأة الحقيقية بالنسبة لي كانت في تعدد الفرق القادرة على المنافسة على اللقب، ولا يوجد فريق واحد مهيمن".

أخبار متعلقة:
النني يحصد جائزة أفضل لاعب في الإمارات باختيار الجمهور محمد النني: أحلم بالتتويج بالدوري الإماراتي الذي أصبح قويا للغاية النني مرشح لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإمارتي النني: عرفت قيمة إبراهيم عادل في الأولمبياد.. ودعمت انضمامه للجزيرة

وتابع: "الفوز بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي كان دليلا على قوة الجزيرة، ورغم أننا لم نحقق الدوري، فإن الحصول على هذه البطولة التي أعتبرها أصعب وأقوى من كأس الرئيس إنجاز مهم".

وأضاف: "إبراهيم عادل لاعب موهوب وصاعد بقوة، وسيكون له مستقبل كبير في كرة القدم، وأتوقع أن يقدم موسما رائعا مع الجزيرة، ولا أريد أن أعلق إذا كان لي دور في الصفقة أم لا، لكن الإدارة أتمت التعاقد باحترافية عالية وباركت لها على هذه الخطوة المميزة".

وأتم: "لدينا محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، بالإضافة إلى تجربتي الطويلة مع أرسنال، وكلها أمثلة واضحة على أن اللاعب المصري يستطيع التألق في أي مكان بالعالم إذا وجد البيئة المناسبة".

وأسهم صلاح في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز وكان هداف البطولة وأكثر من صنع أهداف.

وانضم إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتي قادما من بيراميدز ليزامل النني في الفريق.

محمد صلاح محمد النني الجزيرة الكرة الذهبية إبراهيم عادل
نرشح لكم
بعد فقد والده.. ليفاندوفسكي: هذه المحادثة مع كلوب غيرت حياتي "فاوض النصر وقت نوم زملائه".. تقرير يكشف كواليس رحيل مارتينيز من برشلونة رئيس فياريال: سنتحمل تكاليف حضور جماهيرنا لمواجهة برشلونة في ميامي تقرير: أولمو يعود لتدريبات برشلونة.. وموقفه من مباراة ريال مايوركا بعد الاستبعاد من الدوري الأوروبي.. بالاس: يبدو أن بعض الأندية تتمتع بنفوذ أقوى رومانو: إيزي يخبر كريستال بالاس بموقفه من الانتقال إلى توتنام بعد الرحيل.. موراتا يهاجم إدارة جالاتاسراي قائمة سان جيرمان - استبعاد دوناروما.. وتواجد شوفالييه لمواجهة توتنام بكأس السوبر الأوروبي
أخر الأخبار
لعدم اكتمال النصاب القانوني.. الإسماعيلي يعلن تجديد ثقة الجمعية العمومية في استمرار الإدارة 8 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: ليفربول يجرى محادثات أولية مع كريستال بالاس من أجل ضم جويهي 11 دقيقة | ميركاتو
سندرلاند يعلن ضم عمر ألديريتي ويكسر حاجز 130 مليون جنيه استرليني 21 دقيقة | ميركاتو
كرة سلة - قادما من الاتحاد.. الأهلي يضم "بيبو" 28 دقيقة | كرة سلة
بيان - ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال وبرشلونة خارج إسبانيا 28 دقيقة | الدوري الإسباني
كوكا ضد الباطن وحجازي أمام الحزم.. قرعة دور الـ 32 من كأس السعودية 42 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: جالاتاسراي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع إيدرسون 56 دقيقة | ميركاتو
استبعاد برج العرب.. كاف يعلن أسماء الملاعب المعتمدة لبطولات إفريقيا للأندية 57 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511076/النني-أتمنى-تتويج-صلاح-بالكرة-الذهبية-ومستقبل-إبراهيم-عادل-سيكون-كبيرا