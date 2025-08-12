منتخب السعودية يلاقي مقدونيا والتشيك وديا استعدادا للملحق الآسيوي

أعلن المنتخب السعودي خوض مواجهتين وديتين في شهر سبتمبر المقبل خلال فترة التوقف الدولية، وذلك أمام منتخبي مقدونيا والتشيك.

وذلك استعدادا لخوض مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026 الذي سيُقام في أكتوبر المقبل بمدينة جدة.

فقد أوقعته القرعة بمواجهة منتخبي العراق وإندونيسيا.

وتقام مواجهة مقدونيا يوم 4 سبتمبر في ملعب فيكتوريا زيزكوف بمدينة براغ التشيكية،

أما المواجهة الثانية فستكون أمام منتخب التشيك في الثامن من الشهر ذاته، وذلك على استاد مالتشوفيسكا بمدينة هرادتس كرالوفه.

وذكرت جريدة الشرق الأوسط أن حقوق النقل التلفزيوني للمواجهتين طُرحت أمام القنوات التلفزيونية المحلية، لشرائها من الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن تنتهي المهلة المحددة أمام القنوات مساء الخميس المقبل.

وحجزت 6 منتخبات آسيوية مقاعدها في نهائيات كأس العالم المقبلة، وهي: إيران، واليابان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، والأردن، وأوزبكستان.

فيما تبقى مقعدان مباشران سيتم تحديدهما عبر الملحق، حيث تم توزيع 6 منتخبات على مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى المونديال.

وتستمر فرص التأهل للمنتخبات الآسيوية بمقعد الملحق العالمي، حيث سيلعب المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في كل مجموعة من الملحق الآسيوي، والفائز منهما سيتأهل لخوض الملحق العالمي.