منتخب السعودية يلاقي مقدونيا والتشيك وديا استعدادا للملحق الآسيوي

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 16:08

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

أعلن المنتخب السعودي خوض مواجهتين وديتين في شهر سبتمبر المقبل خلال فترة التوقف الدولية، وذلك أمام منتخبي مقدونيا والتشيك.

وذلك استعدادا لخوض مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026 الذي سيُقام في أكتوبر المقبل بمدينة جدة.

فقد أوقعته القرعة بمواجهة منتخبي العراق وإندونيسيا.

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري "فاوض النصر وقت نوم زملائه".. تقرير يكشف كواليس رحيل مارتينيز من برشلونة الأعلى للإعلام يوضح موقفه من شكوى الزمالك ضد شوبير خبر في الجول – بلاغ من زيزو إلى النائب العام بسبب الهتافات والتحريض ضده

وتقام مواجهة مقدونيا يوم 4 سبتمبر في ملعب فيكتوريا زيزكوف بمدينة براغ التشيكية،

أما المواجهة الثانية فستكون أمام منتخب التشيك في الثامن من الشهر ذاته، وذلك على استاد مالتشوفيسكا بمدينة هرادتس كرالوفه.

وذكرت جريدة الشرق الأوسط أن حقوق النقل التلفزيوني للمواجهتين طُرحت أمام القنوات التلفزيونية المحلية، لشرائها من الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن تنتهي المهلة المحددة أمام القنوات مساء الخميس المقبل.

وحجزت 6 منتخبات آسيوية مقاعدها في نهائيات كأس العالم المقبلة، وهي: إيران، واليابان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، والأردن، وأوزبكستان.

فيما تبقى مقعدان مباشران سيتم تحديدهما عبر الملحق، حيث تم توزيع 6 منتخبات على مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى المونديال.

وتستمر فرص التأهل للمنتخبات الآسيوية بمقعد الملحق العالمي، حيث سيلعب المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في كل مجموعة من الملحق الآسيوي، والفائز منهما سيتأهل لخوض الملحق العالمي.

السعودية مقدونيا التشيك
نرشح لكم
تقرير: باير ليفركوزن مهتم بضم لاعب وسط القادسية السعودي تقرير سعودي: تقلص فرص استمرار البليهي مع الهلال وسط ترحيب إنزاجي برحيله رابطة الدوري السعودي تعلن مواعيد أول ست جولات من المسابقة كوكا ضد الباطن وحجازي أمام الحزم.. قرعة دور الـ 32 من كأس السعودية "فاوض النصر وقت نوم زملائه".. تقرير يكشف كواليس رحيل مارتينيز من برشلونة بعد ضم نونيز.. أبولا: إنزاجي يبلغ ميتروفيتش بعدم الحاجة له تقرير: رغم اقترابه من نهضة بركان.. حركاس على أعتاب الانضمام لـ ضمك بسبب 600 ألف دولار تقرير: فنربخشة مهتم بضم ديميرال من أهلي جدة
أخر الأخبار
خبر في الجول - رمضان صبحي يتعافى من الإصابة.. ويورتشيتش يحسم موقفه أمام الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
نيوكاسل يعلن الصفقة الثالثة 2 ساعة | ميركاتو
مورينيو يقود فنربخشة لاجتياز فينورد قبل مواجهة بنفيكا لحسم مقعد الدوري من أبطال أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أمين عمر حكما لبيراميدز والإسماعيلي.. والغندور للطلائع والمصري 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: سلوت متمسك ببقاء كييزا مع ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري لـ في الجول: توجنا بالدوري الليبي رغم الصعوبات.. ورئيس النادي طلب تجديد تعاقدي 3 ساعة | الوطن العربي
الخامس.. حسام البدري ينضم لقائمة المصريين المتوجين بلقب الدوري الليبي 3 ساعة | الوطن العربي
سكاي: أمين عدلي يقترب من الانتقال إلى بورنموث 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511075/منتخب-السعودية-يلاقي-مقدونيا-والتشيك-وديا-استعدادا-للملحق-الآسيوي