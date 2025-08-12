خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 15:32

كتب : FilGoal

استاد القاهرة

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز مباريات الجولة الثانية من الموسم الجديد بالدوري المصري.

ويقام الدوري هذا الموسم بمشاركة 21 فريقا، أي يغيب أحد الفرق عن التواجد بكل جولة.

ومن أجل تجديد عضوية بطاقة Fan ID للموسم يتم دفع 150 جنيه.

بينما شهدت أسعار تذاكر الدرجة الثالثة 75 جنيها.

للحجز من هنا.

وجاءت مباريات الجولة الثانية كالآتي:

الخميس 14 أغسطس

الاتحاد السكندري × مودرن سبورت (استاد الإسكندرية) - 6 مساء.

زد × سيراميكا كليوباترا (استاد القاهرة) - 6 مساء.

طلائع الجيش × المصري (استاد السويس الجديد) - 9 مساء.

بيراميدز × الإسماعيلي (استاد الدفاع الجوي) - 9 مساء.

الجمعة 15 أغسطس

بتروجت × كهرباء الإسماعيلية (استاد بتروسبورت) - 6 مساء.

الأهلي × فاركو (استاد القاهرة) - 9 مساء.

حرس الحدود × البنك الأهلي (استاد المكس) - 9 مساء.

السبت 16 أغسطس

إنبي × وادي دجلة (استاد بتروسبورت) - 6 مساء.

الزمالك × المقاولون العرب (استاد القاهرة) - 9 مساء.

غزل المحلة × سموحة (استاد غزل المحلة) - 9 مساء.

ويحصل فريق الجونة على راحة في الجولة.

الدوري المصري تذكرتي
