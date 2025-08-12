الأعلى للإعلام يوضح موقفه من شكوى الزمالك ضد شوبير

قرر المجلس الأعلى للإعلام إحالة شكوى الزمالك ضد أحمد شوبير إلى لجنة الشكاوى.

وذلك لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لما تقضي به اللوائح المنظمة، وفقا لبيان المجلس.

وكان نادي الزمالك قد أعلن يوم الاثنين التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير مقدم البرامج في قناة الأهلي، وذلك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وجاء بيان المجلس الأعلى للإعلام على النحو التالي:

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد برنامج حارس الأهلي تقديم أحمد شوبير، المذاع عبر قناة النادي الأهلى الفضائية بزعم إذاعة بعض الأخبار دون التأكد من صحتها.

جاء في شكوى نادي الزمالك، أن المشكو في حقه تعمد الإساءة والتحريض ضد جماهير النادي، بعبارات تحض على بث الكراهية والعنف وتحريض الجماهير ضد بعضها البعض، كما يتبنى حملة ممنهجة ضد مجلس إدارة النادي، دون ‏مراعاة للضوابط المهنية والإعلامية الواجب الالتزام بها‎.‎

وأرفق نادي الزمالك أسطوانة مدمجة تحتوي على تسجيل الحلقات محل الشكوى، مع تحديد الفقرات التي اعتبرها النادي مخالفة.

وذلك ردا على شكوى الزمالك التي كانت على النحو التالي:

"تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي أحمد شوبير، على خلفية ما وصفه بتجاوزات متكررة في حق النادي وجماهيره، خلال حلقات برنامجه على قناة الأهلي".

"وشملت الشكوى التصريحات التي اعتبرها المجلس تمثل تحريضًا مباشرًا ضد جماهير النادي، وهو أمر ترفضه إدارة النادي بشكل قاطع ولا تقبل مثل هذه الأساليب مع جماهير الزمالك العظيمة، إلى جانب أن التناول الإعلامي بهذا الشكل يتعارض مع الأكواد الإعلامية والمعايير المهنية المتعارف عليها في العمل الإعلامي".

"وشدد النادي على أن حرية الرأي والتعبير لا تعني الإساءة أو إثارة الفتنة بين الجماهير، وأنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسم وسمعة نادي الزمالك، والحفاظ على حقوق جماهيره، داعيًا الجهات المختصة إلى التدخل الفوري لضمان التزام الجميع بالمعايير الإعلامية واحترام الكيانات الرياضية".