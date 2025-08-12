خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 15:04

كتب : محمد جمال

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على موعد إقامة كأس السوبر المصري.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة استقر على إقامة البطولة خلال الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

ولم يستقر اتحاد الكرة على مكان إقامة البطولة حتى الآن مع تلقيه عدة عروض لاستضافتها.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز هو الأقرب للمشاركة بالكارت الذهبية.

وكان مصدر من اتحاد الكرة قد كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق عن مفاضلة الاتحاد بين أواخر شهر أكتوبر أو بدايات نوفمبر لإقامة البطولة.

وأوضح المصدر: "هناك صعوبة لإقامة كأس السوبر في أغسطس أو سبتمبر".

ولم يتقدم الاتحاد الإماراتي بأي خطاب رسمي لنظيره المصري للاعتذار عن عدم استضافة البطولة حتى الآن، حسبما أشيع في وقت سابق.

فيما يسعى الاتحاد الكويتي لكرة القدم للحصول على استضافة كأس السوبر المصري الموسم المقبل.

وذكر صالح المجروب الأمين العام للاتحاد الكويتي في تصريحات للقناة الأولى: "في حالة إقامة السوبر المصري في الكويت، فسيقام إما في نوفمبر 2025 أو في شهر يناير 2026".

وحسبما علم FilGoal.com فإنه تم التوصل لاتفاق لإقامة أكبر عدد من المباريات خلال شهري أغسطس وسبتمبر لتجهيز اللاعبين.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق نية رابطة الأندية إقامة 5 جولات من مسابقة الدوري في شهر أغسطس، قبل التوقف الدولي في شهر سبتمبر.

ويلتقي المنتخب المصري أمام إثيوبيا 1 سبتمبر، وبوركينا فاسو 8 سبتمبر، قبل مواجهة جيبوتي 6 سبتمبر، وغينيا بيساو 13 أكتوبر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

