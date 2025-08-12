سكاي: مانشستر سيتي يجرى محادثات أولية من أجل ضم رودريجو

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن مانشستر سيتي أجرى محادثات أولية من أجل ضم رودريجو جوس من ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي أعرب عن اهتمامه لكن إدارة النادي السماوي لم تتخذ أي قرار نهائي بعد.

وأفاد التقرير بأن كل الاحتمالات مفتوحة، خاصةً وأن اللاعب نفسه لم يتخذ قرارا واضحا بالرحيل بعد.

قبل ساعات، أفادت إذاعة كوبي أن ريال مدريد لم يصله أي عروض رسمية لضم جناحه البرازيلي رودريجو جوس هذا الصيف.

وأوضح التقرير أنه حتى الآن، لم يتقدم أي نادٍ بعرض رسمي لضم رودريجو من ريال مدريد.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد لن يتخلى عن اللاعب بمقابل أقل من 100 مليون يورو.

إلى ذلك يتواجد اسم رودريجو ضمن البدائل التي يدرسها مانشستر سيتي لتعويض الرحيل المحتمل لسافينيو، وفقا لماتيو موريتو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح موريتو أن رودريجو يعد ضمن الأسماء المطروحة على طاولة مانشستر سيتي في ظل احتمالات رحيل سافينيو إلى توتنام.

ذا أثليتك: توتنام يفاوض مانشستر سيتي لضم سافينيو

قبل أيام، كشفت صحيفة آس الإسبانية أن رودريجو استقر على الاستمرار مع ريال مدريد هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن الجناح البرازيلي سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطور مستواه وكسب ثقة تشابي ألونسو المدير الفني للنادي الملكي.

عقد رودريجو ينتهي في 2028، والشرط الجزائي قيمته مليار يورو.

رودريجو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس البرازيلي.

وانضم رودريجو إلى أكاديمية النادي في سن العاشرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017.

وفي يونيو 2018 أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في العام التالي.

وخاض رودريجو أول مباراة رسمية مع ريال مدريد في سبتمبر 2019.

وحقق مع ريال مدريد عدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات.

كما أصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول منذ عام 2019.

ولعب البرازيلي 270 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 68 هدفا.